Способы продвижения в Инстаграм

Российская социальная сеть Инстаграм, стала приобретать популярность. Используют её по-разному. Некоторые просто обмениваются интересными фотографиями. Но сегодня все чаще интерес к Инстаграму проявляют люди, занимающиеся бизнесом. Многие отмечают, что продвигать любе товары эффективнее через Инстаграм.

Сегодня инстаграм раскрутка среди бизнесменов весьма популярна. Продвигать товары в этой соц. сети проще и быстрее, чем в других. Данная социальная сеть развивается очень бурно. Сейчас выгодно раскручивать аккаунт в Инстаграм. По словам специалистов, в Инстаграм самая низкая стоимость клиента, если сравнивать с другими сетями. При минимальных финансовых затратах можно получить быстро большое количество целевого трафика.

Некоторые способы, позволяющие раскрутить аккаунт

Есть платные и бесплатные возможности для раскрутки. Луше все использовать в комплексе. Начать следует с бесплатных, потом для ускорения процесса можно подключить платные.

Наполнение интересным контентом.

В этой соц. сети можно прямо писать посты, связанные с бизнесом и товарами, которые требуется продвигать. Также нужно размещать качественные фотографии. А если там будут интересные видео, это тоже хорошо. Большая часть пользователей предпочитает фото и видео длинным текстам.

Раскрутка с помощью хештегов

Для Инстаграм типично использование хештегов. Они могут быть фирменными или тематическими. Хештеги помогут подписчикам быстро находить полезный матеоиал по интнересам, способствуют продвижению акканта.

Использование таргетированной рекламы

Такая реклама – эффективный помощник в продвижении. Не вся информация видна в ленте подписчиков. Необходимо, чтобы пользователи реагировали на контент. В инстаграм таргетированная рекламная компания даёт более обильные плоды, чем в остальных социвльных сетях. Можно запустить компанию по рекламе из ленты или, используя бизнес-менеджер Facebook. Можно произвести запуск рекламы в Instagram Stories.

Контент в других соц. сетях

Можно в разных соц. сетях публиковать интересные и полезные посты, размещая в них ссылку на аккаунт в Инстаграм.