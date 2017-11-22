Способы укладки брусчатки

Для того чтобы качественно произвести укладку покрытий, как тротуарных, так и дорожных, необходимо обзавестись добротными материалами, отличающимися прочностью и долговечностью – перейдя по ссылке http://kievstone.com.ua/subcat.php?id=16 можно подобрать брусчатку и тротуарный камень.

Помимо этого, следует овладеть той или иной техникой укладки тротуарной плитки/брусчатки или воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Перед тем, как приступить непосредственно к укладке, необходимо выполнить разметку площади, на которой будет осуществляться установка покрытия. Очертив границы, нужно вбить колышки и натянуть веревку. Материал необходимо уложить с некоторым уклоном (где-то пять миллиметров на один метр) от здания – чтобы вода стекала от него, а не к нему. Выполняется также разравнивание и уплотнение почвы, и только затем укладывается выбранный материал.

Способы создания покрытий

Выбирая тот или иной способ, следует учитывать состояние почвы и назначение тротуара.

1. Для зон (незагруженных), предназначенных для пешеходов, укладка осуществляется таким образом: вначале укладывается геотекстиль, затем пятнадцати-двадцати пяти сантиметровый слой щебня и снова – геотексиль, на который насыпается пяти-десятисантиметровый слой песка. После укладки всех этих материалов данное место необходимо пролить не меньше десяти литрами воды (на квадратный метр). Затем производится монтаж бордюров, а их борта проливаются раствором, заполняясь песком, и устанавливается брусчатка.

2. Для зон, предназначенных для пешеходов, с движением достаточно умеренным и участков, площадь которых является довольно большой, технология создания покрытия такая же, как и для незагруженных пешеходных зон. Предварительно проложенный геотекстиль необходимо просыпать пятисантиметровым слоем песка и неизвестковым 10-20/20-40 фракционным щебнем или десяти-двадцати сантиметровым слоем бетона (тощего). Данный способ отличается от первого только тем, что на щебень укладывают пяти-десятисантиметровый слой смеси из цемента и песка. Применяется также дорожная (сварная) сетка, с помощью которой осуществляется армирование брусчатки.

3. Для создания отмостков, площадок для проезда, пешеходных зон (нагруженных) и парковочных зон легковых транспортных средств, на подготовленный участок необходимо выложить пятнадцати-двадцатисантиметровый слой щебня, разровнять его и установить опалубок из материала (досок), имеющего толщину не меньше четырех сантиметров, которые необходимо закрепить колышками на расстоянии друг от друга 0.6-1.0 метров. Затем следует уложить десяти-двадцатисантиметровый слой бетона. Полусантиметровые швы (температурные) необходимо оставлять через три метра на протяжении всей площади. А сварная/арматурная сетка кладется на трехсантиметровый слой бетона и лишь затем, заливая бетон, формируют уклоны. Производится установка бордюров. На основание из цемента укладывают двух-пяти сантиметровый слой из цемента и песка и устанавливают брусчатку.