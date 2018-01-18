Способы замены стекла на iPhone

У меня айфон 5, очень довольна, что приобрела это качественное, удобное, функциональное устройство. Только однажды, телефон упал на бетонную лестницу, и на стекле появилась трещина. Но экран всё нормально показывал.

Конечно, для меня это было сильное огорчение. Решила я посмотреть в интернете, где можно быстро отремонтировать iPhone. Нашла информацию о сервисе Re:Store, это привлекло моё внимание. Есть возможность сделать в Re:Store ремонт iphone 5 за 20 минут. Меня это заинтересовало.

Посмотрела на сайте перечень услуг, цены. Сравнила с другими мастерскими. Посоветовалась с родственниками. Мне сказали, что лучше сходить к одному парнишке, который гораздо дешевле может отремонтировать в домашних условиях. О нём очень хорошо отзываются, люди, которые его услугами воспользовались. По их совету, я обратилась к этому человеку. Он сказал, то надо полностью менять экран. Стекло дома он отделить не сможет, так как у него нет специального приспособления, для поклейки нового стекла требуется особый тип клея, специальная лампа для сушки. Но мне не хотелось менять экран, ведь он исправный. Замена стекла должна дешевле обойтись.

Некоторые знакомые сказали, что при исправном экране, если трещина не сильно большая, стекло можно менять. Но прочитала в интернете, то даже при маленькой трещине нужно идти в ремонт как можно скорей. Потому что от перепадов температуры трещина будет увеличиваться, и стекло может начать высыпаться кусочками. Это приведёт к повреждению дисплея. Если есть трещина, то туда может проникать пыль и влага. Со временем может потребоваться более дорогостоящий ремонт.

Я зашла на сайт, набрала телефонный номер, который там указан. Задала менеджеру вопросы, которые меня интересовали. Решала посетить отнести айфон в мастерскую. Там мне бесплатно сделали диагностику, чтобы исключить другие поломки, которые пока не проявились, но могли возникнуть во время падения. Сказали, что можно заменить стекло без замены всего дисплея.

Я не засекала время, но сделали это очень быстро, я находилась рядом. Все сотрудники вежливые. Работают профессионально. Всем советую обращаться именно в Re:Store. У них есть специальное оборудование, материалы, запасти, инструментарий – всё, что требуется для проведения профессионального ремонта. Да и мастера обученные и опытные. А цены совсем невысокие.