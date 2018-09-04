Сравнение цен на аренду морских контейнеров в Москве

Контейнеры длительное время используются для перевозки грузов. Они стали неотъемлемым атрибутом транспортной логистики. В связи с этим в настоящее время по причине значительного экономического и промышленного роста они пользуются значительной популярностью. В городе Москва существует несколько разнообразных компаний, которые предлагают услуги аренды грузовых контейнеров. Чтобы выбрать наиболее надежную из них, стоит проанализировать все особенности их деятельности и условия, которые они обеспечивают.

«Контейнерный мир»

Компания «Контейнерный мир» была основана в 2000 году. В настоящее время она имеет 11 филиальных представительств в различных городах России. Предприятие предлагает своим клиентам несколько типов грузовых контейнеров, таких как:

Морские контейнеры на 20, 40 и 45 футов. Железнодорожные контейнеры на 3 и 5 тонн. Нестандартные контейнеры: Open Tod, Side Door, Open Side, Flat Rack, рефконтейнеры и бытовки.

Все вышеперечисленные типы полностью соответствуют мировым стандартам качества. Компания «Контейнерный мир» входит в пятерку лучших столичных фирм, предлагающих услуги аренды. Стоимость услуг проката зависит от типа контейнеров. Минимальная стоимость находится в пределах 200-250 рублей в сутки.

«InProkat»

Компания «InProkat» занимается предоставлением услуг аренды строительного оборудования, инструментов и некоторых дополнительных транспортных приспособлений. Предприятие имеет два стандартных типа морских контейнеров на 20 и 40 футов. Они выполнены из высокопрочной стали, поэтому являются вполне надёжными и качественными. Стоимость аренды зависит от таких факторов, как:

длительность;

необходимость погрузки и разгрузки;

потребность в транспортировке.

Заказать контейнеры у компании «InProkat» можно только в период с 8:00 до 22:00. При большом сроке проката, предприятие предлагает некоторые скидки. Минимальная стоимость аренды составляет от 200 до 300 рублей в зависимости от типа контейнера.

«West-Pereezd»

Компания «West-Pereezd» – одна из наиболее популярных фирм в Москве, предлагающих услуги аренды грузовых контейнеров по самым доступным ценам. Ассортимент предприятия не ограничен лишь морским оснащением на 20 и 40 футов. Заказчик может выбрать необходимое ему оснащение из более чем 10 вариантов.

К преимуществам компании «West-Pereezd» можно отнести:

широкий ассортимент контейнеров;

наличие доставки;

предоставление услуг погрузки и разгрузки и т.д.

Точная стоимость аренды контейнера зависит от адреса площадки, сроков, способа оплаты и потребности в дополнительных услугах. Самые маленькие по площади объекты можно взять в прокат за 2900-3900 рублей в месяц. Стоимость больших контейнеров варьируется от 9900 до 16900 рублей в месяц.

«Склад-24»

Компания «Склад-24» представляет собой сеть складских помещений индивидуального хранения. Дополнительно она предоставляет услуги аренды грузовых контейнеров. Ассортимент оснащения предприятия включает в себя:

Морские контейнеры на 40, 20, 10 и 5 футов. Их цена аренды варьируется в пределах от 3000 до 16000 рублей в месяц. Мини-офисы. Их стоимость проката в месяц составляет от 12900 рублей.

Одним из преимуществ компании «Склад-24» является её круглосуточная работа. В любой момент клиент может обратиться в фирму по телефону. После этого ему нужно выбрать наиболее оптимальный маршрут, подписать соответствующий договор и получить тот или иной контейнер в аренду.

«Склад-Контейнер»

В ТОП-5 московских компаний, предлагающих услуги проката грузовых контейнеров, входит фирма под названием «Склад-Контейнер». Ввиду того, что это предприятие имеет множество филиалов в городе, каждый заказчик может выбрать себе наиболее доступный вариант.

Компания предлагает морские контейнеры на 5, 10, 20, 40 и 45 футов. Заказчик может арендовать их на любой срок от 15 суток. Минимальная стоимость составляет от 120 рублей за 3 квадратных метра. Дополнительно клиенты предприятия имеют возможность воспользоваться другими услугами, которые могут им понадобиться.