Стэнли Дракенмиллер – один из лучших управляющих активами в мире

Стэнли Дракенмиллер родился в Питтсбурге в 1953 году. Он известен как один из самых успешных управляющих и присутствует в списке Forbes.

Его состояние составляет более 4 млрд. долларов. Трейддеры почитают его за то, что он добился таких успехов без какого-либо специального образования. Какое-то время он был управляющим фонда Джоржа Сороса. На этом он не остановился и стал одним из самых известных управляющих во всем мире.

Образование

Стэнли Дракенмиллер окончил колледж в 1975 году. Этот диплом стал единственным в его жизни. Пытаясь двигаться дальше, Стэнли поступил в Мичиганский университет, но не закончил его, покинув на втором семестре обучения. В дальнейшем он говорил, что не видел в этом образовании смысла, так как оно было сильно оторвано от реальности, а терять несколько лет жизни не хотелось.

Начало карьеры

После колледжа Стэнли Дракенмиллер устроился стажером в Питтсбургский национальный банк в отдел кредитов. К сожалению, характер Стэнли совершенно не подходил для этой должности, о чем ему и сообщили. После этого он стал работать в департаменте инвестиций в том же банке. Это стало первым шагом на пути к миру фондовых операций и forex. Здесь он начал изучать фондовый рынок, учился анализировать, пытался вникнуть в денежные процессы. Со временем пришел к следующим выводам:

* Во-первых, нужно всегда рассчитывать показатели прибыли и ориентироваться на показатели компании;

* Во-вторых, нужно уделять особое внимание графикам и тщательно их анализировать.

Следующим повышением в его жизни стал перевод в отдел исследования акций. Молодой Стенли был выбран, несмотря на более опытных и старших конкурентов на эту должность. Вскоре из банка уходит покровитель Стэнли, и у него появляется возможность занять вакантную должность.

После банка

В 1980 году в Нью-Йорке состоялась крупнейшая конференция, на которой присутствовал Дракенмиллер. После конференции к нему подошел человек, предложивший сделку. Она состояла в том, что Дракенмиллер открывает свою фирму по инвестициям, а собеседник платит ему около десяти тысяч долларов в месяц лишь за право консультации и регулярного общения. Естественно, Стэнли не стал упускать такую возможность, так как его годовой доход был существенно ниже предлагаемой суммы. Это решение стало судьбоносным, он уволился из банка и открыл фонд Duquesne Capital Management, который стал очень успешным и знаменитым. Первые месяцы работы были очень успешными, Дракенмиллер поймал нужную волну и ушел в плюс. Но во второй половине, напротив, компания понесла крупные убытки. Это стало очередным уроком.

После банкротства человека, платившего десять тысяч долларов в месяц, Стэнли решил рискнуть и поставил на кон все свои сбережения. К сожалению, он потерпел неудачу и в попытках предпринять хоть какие-то действия для исправления своего бедственного положения предложил клиенту купить 25 процентов своего фонда. Клиент согласился, и после этого дела пошли в гору. Эта ситуация научила Стэнли следующей тактике: он чередовал активы, а в случае неуверенного тренда — выжидал. Такое умение и гибкость заинтересовали инвестструктуру Dreyfus, и они позвали Стэнли к себе. Он согласился, и к 1988 году под его управлением было уже 8 фондов.

Кумир

Стэнли всегда считал Джорджа Сороса великим инвестором. Они познакомились в 1987, Сорос срочно искал помощника, и к началу 1988 Дракенмиллер все же решился возглавить Quantum. Это сотрудничество во многом повлияло на биографию и дальнейшую жизнь. Полученный опыт помог выработать следующие принципы в работе:

* Нужно всегда отказываться от убыточных сделок;

* Необходимо по максимуму вкладываться в сделки, в которых Вам повезет с наибольшей вероятностью;

* Необходимо быть гибким и уметь подстраиваться под сложившуюся ситуацию на рынке;

* По возможности необходимо использовать все: ценные бумаги, форекс и наличные сбережения;

* Внимательно изучайте рынки, особенно региональные, и умейте просчитывать перспективу;

* Нужно взять за тактику чередования коротких и длинных позиций;

* При наличии малейших сомнений — выходите. Сейчас Дракенмиллер может без проблем путешествовать и наблюдать за лучшими объектами всемирного наследия. Жизненный опыт Стэнли Дракенмиллера позволил выработать вышеперечисленные принципы работы, что помогло ему подняться и к 2015 году занимать 124 место в списке Форбс и иметь огромное состояние. Сейчас он может без проблем путешествовать и наблюдать за лучшими объектами всемирного наследия.