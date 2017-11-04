Стратегии для работы на Форекс рынке – зачем нужен алгоритм

Внушительные обороты денежных средств, которые ежедневно вращаются на Форекс рынке, привлекают внимание пользователей возможностью заработать, не выходя из дома. Миллионы трейдеров уже сделали капитал на операциях купли-продажи активов, то есть, шанс получать стабильный доход есть у каждого пользователя. Чтобы торговля приносила ожидаемую прибыль, нужно торговать по определенному плану. Для этого разработаны стратегии Форекс – готовые торговые системы, основанные на математическом алгоритме.

Обоснованность использования стратегий

Каждый начинающий трейдер должен понимать, что грамотное управление капиталом – залог успеха. Если упорно, ответственно и неэмоционально работать на рынке Форекс, перед этим скачав торговую платформу metatrader 5 kostenlos, система обязательно принесет прибыль. Именно с этой целью и разработаны современные стратегии Форекс – пользователь работает по некоторому плану, его можно корректировать под собственные запросы, но нельзя отступать от алгоритма в погоне за большой прибылью. Преимущества использования торговых систем:

Четкое понимание действий и шагов, предпринимаемых на рынке. Участник Форекс не может торговать бессистемно и хаотично, нужно следовать выбранной стратегии, особенно, когда в тестовом режиме система доказала свою экономическую эффективность.

Управление капиталом и рисками. В каждой из торговых стратегий Форекс заложен некоторый алгоритм, при разработке которого учитывается ожидаемая прибыль при конкретной рыночной ситуации и вероятность совершения убыточной сделки.

Гибкая система позволяет торговать на разных временных интервалах, однако есть ряд стратегий, которые «работают» только на определенных тайм-фреймах. Торговую систему можно корректировать под запросы трейдера с учетом рыночной ситуации.

Многоуровневость системы дает пользователю возможность использовать одну из стратегий Форекс для построения разных схем и операций купли/продажи. К примеру, ТС по Мартингейлу успешно работает на любой дистанции — на интервалах шорт и лонг.

В готовых стратегиях Форекс обычно предусмотрено, для какой рыночной ситуации подходит система (восходящий, нисходящий, боковой тренд), каким должен быть размер лота и кредитного плеча, сколько индикаторов использовать и на каком тайм-фрейме работать.

Обоснованность использования торговых систем доказывают сделки успешных трейдеров, которые, к тому же, измеряются не центовой прибылью с операции, а солидным долларовым эквивалентом. На рынке Форекс зарабатывают те участники, которые торгуют по системе, а не хаотично и бесконтрольно.

Варианты торговых систем

На специализированных интернет-ресурсах можно выбрать готовые торговые стратегии Форекс – программы предоставляются на платной или бесплатной основе. Стопроцентную экономическую эффективность не может гарантировать ни одна торговая стратегия, однако использование четкого алгоритма действий обеспечивает трейдеру высокие шансы на получение прибыли. В процессе совершения финансовых сделок на торговой платформе MetaTrader5 пользователи испытывают эмоциональное и психологическое напряжение, поэтому поведение участников будет отличаться в зависимости от ситуации – это значит, что одни и те же стратегии Форекс одному трейдеру принесут доход, а другому могут дать убыточную сделку. Существует большой выбор торговых систем, которые можно условно классифицировать по объединяющим признакам:

Стратегии, основанные на принципах технического, фундаментального и математического анализа.

Торговые системы, разные по рискованности, – умеренные, агрессивные и консервативные.

Долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные торговые стратегии под разные тайм-фреймы и минутный скальпинг.

Модели алгоритмов с фиксированным и корректируемым лотом (объемом), стратегии для автоматической и ручной торговли.

По схеме заключения биржевых сделок купли/продажи – классические торговые системы, скальпирующие, пробойные и индикаторные.

При работе по стратегиям Форекс трейдеру нужно придерживаться простого правила – нельзя судить о прибыльности системы на основе одного результата. Нужно протестировать алгоритм работы на разных временных интервалах несколько раз, используя демо-счет. Это позволит с высокой вероятностью оценить прибыльность торговой системы.