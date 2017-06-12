Стратегия «крестики нолики» на рынке Форекс

Барные и свечные графики в наши дни являются определяющими графическими фигурами для прогнозирования цен. Трейдеры, выбравшие технический анализ даже и не пытаются искать другие инструменты для работы, поскольку сразу получают полноценный набор индикаторов и методик для работы. Спорить не приходится, анализ по барам и свечам действительно информативен и удобен, однако, еще совсем недавно игроки выбирали совсем другую стратегию, которой многие продолжают пользоваться и в наши дни. Речь идет о методе «крестики нолики».

Своим названием стратегия обязана своеобразному отображению графика, которое производится при помощи «ноликов» при падении цены и «крестиков» при растущей цене. В итоге мы можем видеть график, напоминающий нам одноименную детскую игру.

Если же вдаваться в историю, то мы сможем выяснить, что у истоков формирования данной стратегии был Чарльз Доу, описавший ее еще в девятнадцатом веке. То есть, получается, что именитый экономист еще две сотни лет назад сформировал и описал стратегию, которая не утратила актуальности по наши дни.

Шаблон торговли

Конечно, «крестики нолики» имеют определенные отличия от ныне использующихся методов. Но игроку, который решит проверить данную стратегию, можно просто включить специальный модуль в торговом терминале MetaTrader и он автоматически нарисует вам график с нулями и крестиками. Если вы намереваетесь не просто разобраться с инструментом, но еще и вести по нему торговлю, придется загрузить на компьютер CutePointAndFigure. Этот индикатор будет давать вам соответствующие сигналы, используя стратегию «крестики нолики».

При помощи крестиков и ноликов на графике будут обозначены интервалы, по которым направляется цена. При этом совершенно не важен фактор времени, трейдеру придется лишь измерять в пунктах пройденное расстояние. При помощи специальной переменной формируются боксы – специальные ячейки. На графике дополнительно указываются календарные дни – начало очередного месяца. Самое важное преимущество описанной стратегии заключается в том, что трейдер не будет привязываться к стандартному ekonomický kalendář и тем самым ограничивать себя по многим направлениям.

Однако, выбирая для торговли и анализа стратегию «крестики нолики», вам придется понять, что многие привычные индикаторы в сделках уже нельзя будет применять. Из-за этого стратегия используется, по большей части, во время поиска паттернов и для операций по уровням.

И если с операциями по уровням придется руководствоваться традиционными принципами работы уровневых стратегий, то при поиске паттернов вновь мы возвращаемся к определенным моделям. Вот основные и самые известные паттерны:

Прямоугольный разворот. Пробой тройной вершины. Катапульта. Двойное дно.

Рассказывать подробно о каждой модели не имеет смысла, ведь вы всегда можете найти соответствующую информацию в специализированной литературе или в Интернете. Отметим лишь, что кроме указанных, есть масса иных моделей стратегии «крестики нолики» на рынке forex, но перед применением их на практике, вам все равно придется достичь совершенства в использовании четырех указанных паттернов.

Итак, стратегия «крестики нолики» — это своеобразная история, величиной в два столетия. Тем не менее, она также успешно может применяться трейдерами для аналитической работы и торговли. Конечно, ею вы не сможете заменить современные высокоэффективные методики, но понять суть ее работы и порядок использования, все же стоит, хотя бы для собственного развития.