СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

Ми створюємо сайти більше 7 років. Свою діяльність ми ведемо у Львові, але в основному виготовляємо сайти віддалено. Маючи достатній досвід у цій сфері, ми можемо запропонувати вам широкий набір функціональності для вашого інтернет-магазину як в «базовій» конфігурації, так і запрограмувати додатково різні можливості, що не передбачені в базовій конфігурації. Якість наших робіт ви зможете оцінити перейшовши в наше портфоліо.

Наші послуги — створення, розробка інтернет-магазинів у Львові, Одесі, Києві по доступними цінами, наші ціни поза конкуренцією.

Хочу підкреслити, що ваше і наше розташування зараз вже не має ніякого значення. Ми працюємо з усіма україномовними жителями нашої планети. Весь процес замовлення, розробки, навчання і консультування відбувається віддалено (для цього ми використовуємо ел.пошту, Skype, TeamViewer і ін. Програми, а також мобільний зв’язок)

Наповнення сайту товаром і контентом в цю вартість не входить! Але ви отримаєте спеціальний файл — шаблон для імпорту, який дозволить в найкоротші терміни додати в інтернет-магазин кілька тисяч товарів. Цей файл відкривається і редагується в програмі Microsoft Excel. Має вигляд таблиці, яку слід заповнити, зберегти, а потім імпортувати даних з цього файлу в інтернет-магазин (це робиться в адмінці сайту).

Щорічне обслуговування такого інтернет-магазину — це ціна продовження доменного імені та хостингу (10 $ -для мінімального хостинг-плану), інших зборів немає.

ВАРТІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ НА БАЗІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ (дизайну під замовлення) СКЛАДАЄТЬСЯ З МИНУЛОЇ ЦІНИ (вартість розробки стандартного інтернет-магазину) + 100 USD (розробка дизайну).

Також можуть бути інші різні варіації розробки інтернет-магазину, напр .:

— сайт на комерційному шаблоні з додатковим програмуванням (розробка додаткового функціонала, понад базового) або без нього;

— сайт на базі індивідуального дизайну зі стандартним «базовим» функціоналом або з додатковим програмуванням;

— сайт на базі вашого вже готового дизайн-макету зі стандартним «базовим» функціоналом або з додатковим програмуванням;

— також збільшення хостинг-плану з мінімального на більш ємний (1000 Мб, 3000 Мб, 6000 Мб і більше) буде збільшувати вартість розробки інтернет-магазину.

Ось чому не можна назвати якусь єдину вартість виготовлення інтернет-магазину. Кожен випадок розглядається індивідуально. При цьому ми аналізуємо і враховуємо складність програмування додаткового функціоналу (якщо він потрібен) — іноді це коштує менше 10 USD, іншим разом — набагато дорожче.

ТЕРМІНИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

Зазвичай виготовлення інтернет-магазину на основі комерційного шаблону, з базовим функціоналом займає 2-3 дні. (Якщо немає накладок)

Виготовлення інтернет-магазину на основі індивідуального дизайну, з базовим функціоналом займає 2-4 дні, з моменту отримання дизайн-макету від веб-дизайнера. Розробка дизайну залежить від багатьох факторів, зокрема від складності завдання і може тривати 4-7 днів, або навіть більше, до повного узгодження.

ФОРМИ ОПЛАТИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРИЙМАТИ НАШІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ

На даний момент всі наші інтернет-магазини (виконані в стандартній, базовій конфігурації) за замовчуванням вже підтримують 10 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ і затребуваних методів прийому оплати від покупців. Половина з яких можуть здійснюватися в автоматичному режимі (коли магазин сам перевіряє і підтверджує надходження грошей на ваш рахунок).

Форми оплати в наших інтернет-магазинах:

1) Оплата готівкою при доставці.

2) Попередній банківський переказ.

3) Privat24.

4) LiqPay. 5) WebMoney.

6) Paypal.

7) І інші менш популярні у нас способи …

Інші різні способи прийому оплати підключаємо тільки за додаткову оплату. Також ви можете приймати кошти від своїх покупців через БУДЬ-ЯКУ платіжну систему (будь-які інші електронні платіжні системи, різні банки або системи міжнародних переказів і т.д.), але без автоматизації, тобто вам необхідно буде самостійно перевіряти засоби на балансі вашого рахунку або йти в банк для отримання переказу або міжнародного переказу. Для цього вам слід просто вказати ваші інші електронні рахунки, банківські рахунки та інші платіжні реквізити на спеціальній сторінці, наприклад, «Способи оплати».

ЯК ЗАМОВИТИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Отже, якщо вам підходять умови, ви можете ознайомитися з процедурою замовлення і приступити до його оформлення. Якщо вимоги до вашого магазину трохи ширше стандартного «базового» функціоналу, то на цій же сторінці ви можете відправити нам запит з описом того, що ви хочете отримати. Ми проаналізуємо і обов’язково вам відповімо.