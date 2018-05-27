Сумки из Екатеринбурга: доказанное качество

«Bagsland» – екатеринбургская кожгалантерейная компания, главный производитель сумок в Екатеринбурге. Мы работаем с оптовым рынком – продаём ритейлерам товары не только собственного производства, также у нас можно заказать сумки Tosoco, Yeso и FARFALLA ROSSO. За годы работы мы завоевали доверие своих клиентов.

Продукция, достойная внимания

Гордость компании – это модельные женские сумки от производителя. Аксессуар, который каждая девушка выбирает с особой скрупулёзностью. Наши сумочки рассчитаны на широкий круг покупателей, подчеркнут любой стиль своей обладательницы от классического до casual и унисекс. Кроме этого, в линейке производимых товаров представлены рюкзаки, кошельки, портмоне, дорожные и спортивные сумки, а также зонты, перчатки, шарфы и палантины.

Продукция изготавливается с использованием высококлассной натуральной и искусственной кожи, замши, текстиля. Производство кожгалантереи находится под строгим контролем на протяжении всех этапов от раскройки деталей до отправки в розничные сети.

Широкий ассортимент качественных сумок от отечественного производителя позволит любому розничному магазину оставаться популярным вне зависимости от сезона.

Удобство для покупателей

Специально для своих партнёров и оптовых клиентов компания-производитель сумок обновила функционал сайта bagsland.ru. Теперь собрать и оформить заказ стало гораздо проще по нескольким причинам

Упростилась работа с фильтрами. Теперь всего в пару кликов вы можете выбрать коллекцию, цвет, материал, размер и сезонность товара, а также подходящий ценовой диапазон. Новый удобный личный кабинет. Система запоминает ваши покупки и оповещает о самых выгодных предложениях компании. Поиск по сайту облегчит работу с ресурсом, если вы уже точно знаете, что ищете.

Клиенты могут связаться с нами в соцсетях, позвонить по телефону или отправить письмо на почту. Есть возможность оставить отзыв о продукции и работе ресурса. На сайте также представлен объёмный раздел с помощью, где в случае возникновения типовых вопросов можно найти подробные ответы.

Быстра доставка, чтобы легко продавать

Для удобства оптовых клиентов был упрощен способ доставки курьером. Теперь купить сумки Bagsland оптом можно с условием бесплатной доставки. Не тратьтесь на перевозку. Наша служба привезёт клатчи, рюкзаки, потмоне и многое другое прямо к дверям розничного магазина. В другие города мы отправляем продукцию Почтой России или транспортными компаниями в соответствии с их тарифами.

Мечтаете получить стабильный поток клиентов в кожгалантерейный магазин? Продавайте качественные товары от надёжного изготовителя.