Свадебный фотограф: заказ и оформление заявки через Юду

Организация свадьбы подразумевает заказ свадебного фотографа. Иногда молодые так заняты, что не успевают тщательно подготовиться к выбору специалиста. Тогда начинается паника: как все успеть, куда обратиться, кого заказать? Но уверяем вас, что волнения абсолютно излишни.

Компания Юду – это сервис, предоставляющий клиентам услуги частных специалистов. Наши исполнители – профессионалы. В том числе, у нас зарегистрировано множество фотографов, работающих на свадьбах. Выберите своего фотографа и будьте уверены в стопроцентном качестве съемки!

Как пользоваться Юду

Если вы впервые слышите о Юду, то вам нужно знать, как оформить заявку на заказ свадебной фотосессии. Сделать это можно несколькими способами. Самым популярным из вариантов является заказ через официальный сайт Юду.

Алгоритм оформления заявки:

Зайдите на сайт Youdo.com.

Нажмите на опцию «Разместить задание».

Заполните заявку, указав тип фотосессии, длительность по часам, а также бюджет.

Разместите заявку на сайте.

После публикации заявка станет видна всем зарегистрированным исполнителям Юду. Они начнут присылать вам свои предложения по сотрудничеству. Изучите кандидатов и выберите подходящего фотографа. Напишите ему в чате и договоритесь о встрече. Ваш свадебный фотограф найден!

Преимущества Юду для клиентов

Новым клиентам интересно будет узнать о наших преимуществах. Мы с радостью расскажем вам о них.

Во-первых, только вы решаете, какой фотограф будет проводить свадебную фотосессию. Во-вторых, вы сразу можете указать бюджет и сэкономить деньги. В-третьих, вы всегда можете быть уверены в выполнении заказа. На Юду работает множество исполнителей, вы точно не останетесь без фотографа!

Все исполнители имеют профессиональное оборудование. Оно обеспечивает отличное качество фотографий. Также наши исполнители очень внимательны к пожеланиям клиентов. На предварительной встрече они выслушают и запишут все ваши пожелания относительно проведения фотосессии. Вы обсудите детали съемки, озвучите ваши пожелания относительно обработки снимков в графических редакторах. Есть возможность заказать печать фотографий. Мы сделаем все, чтобы вы остались довольны!

Преимущества Юду для исполнителей

Если вы занимаетесь свадебной фотографией и хотите зарабатывать на этом дополнительные деньги, попробуйте себя на Юду! Какие плюсы существуют у Юду для исполнителей?

Исполнители сами выбирают задания, которые будут выполнять. Также они сами решают, когда и с кем им работать. Это очень удобно, к тому же обеспечивает психологический комфорт. Также исполнители сами назначают цены за свои услуги. Конечно, они не должны слишком сильно отличаться от расценок других исполнителей.

На Юду поступает очень много заказов и новые исполнители нужны нам постоянно! Если вас интересует интересная, прибыльная и свободная работа, присоединяйтесь к Юду!

