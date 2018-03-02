Светильники недорого в Украине с оперативной доставкой

Выражаю благодарность компании «Сила Света» за профессионализм и высокий сервис обслуживания. Я представляю строительную фирму «Киевжилстрой», которая занимается проектированием, строительством и ремонтом жилых и нежилых помещений под ключ. К сожалению, украинский кризисный рынок диктует нам свои условия. И чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции и постоянно колеблющегося курса иностранной валюты мы просто вынуждены искать строительные и расходные материалы по низкой цене, чтобы минимизировать издержки заказчика. «Сила Света» смогла предложить нам электротовары по заводской цене и сделать хорошую скидку на опт.

Выгоды обращения к надежному партнеру

Дешево – не означает некачественно. Это доказывает своим личным примером компания «Сила Света». Это подтверждают многочисленные клиентские отзывы о ней. Я в свою очередь могу порекомендовать компанию за:

Доступность цены. Все электротовары реализуются по заводской стоимости. Какие-либо посреднические накрутки исключаются. «Сила Света» предлагает первую цену на рынке Украины и готова вести диалог касательно вопросов предоставления скидки в индивидуальном порядке.

Широкий ассортимент. По ссылке http://sila-sveta.com.ua/product-category/svetilniki/ представлен богатый ассортимент светильников внутреннего и наружного освещения. Кроме того, имеет богатый выбор комплектующих, ламп, выключателей, розеток, удлинителей и другого.

Отменный сервис. При необходимости можно обратиться к представителю компании, который окажет помощь в подборе оптимального решения покупки. Я получил исчерпывающие ответы на свои вопросы и весьма остался доволен предложенным мне выбором.

Умение держать обещания. Доставка товара осуществляется в максимально сжатые сроки, независимо от объемности заказа. Какие-либо задержки в пути исключаются, что особо актуально для таких заказчиков, как мы, у которых горят сроки сдачи объекта. Кроме того, вся представленная в каталоге продукция есть на складе. Поэтому не нужно долго ждать, когда привезут необходимую вещь.

Безусловно, компания «Сила Света» – оптимальное решение, если необходимо приобрести качественные электротовары. Более широкого ассортимента продукции нет ни в одном интернет и оффлайн магазине. Более того, каждый покупатель на все 100% останется доволен покупкой. Компания дорожит собственной репутацией и каждым клиентом, поэтому предлагает только лучшее, а ее сотрудники оперативно реагируют на все потребительские просьбы.

Михаил Степанов, менеджер по закупкам «Киевжилстрой»