Фьюмичино – это один из наиболее известных и популярных аэропортов международного значения. Находится в Риме и назван в честь великого Леонардо да Винчи. Под его эгидой совершается огромное количество заграничных рейсов. Он принимает самолеты и из Российской Федерации. От аэропорта до центральной части города — тридцать километров. В город можно добраться и автобусом, и поездом, но быстрее всего — такси. Если Вы хотите поскорее добраться до нужного места, Вам необходимо заказать трансфер из римского аэропорта. Перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/roma/tips/4751 можно подобрать такси из аэропорта Рима. Водитель такси терпеливо ждет своих пассажиров, если они задерживаются по той или иной причине.

Цена на проезд в такси прямо пропорционально зависит от того, насколько далеко расположено место назначения, а также определяется общей численностью пассажиров и мест с багажом. Немаловажное значение имеет и класс заказываемого автомобиля.

По каким направлениям такси курсируют из римского аэропорта в сам город?

Ко всем основным вокзалам и в близлежащие и удаленные части города. Вас всегда доставят до нужной гостиницы или дома.

От римского аэропорта до фонтана Треви (центр города) — сорок километров за тридцать минут. Вариант эконом-класса — место в автобусе-шаттле стоимостью в девятнадцать евро. Если заказать автомобиль для семьи, это будет стоить пятьдесят евро. Никаких доплат не требуется.

В Ватикан расстояние составляет тридцать четыре километра. Добраться можно за тридцать-сорок минут. Стоимость – от девятнадцати евро за одно место в автобусе, предназначенном для туристов. А поездка в шикарном автомобиле обойдется в пятьдесят три евро.

Такси от римского аэропорта до главного железнодорожного вокзала Термини преодолевает примерно тридцать с половиной километров за тридцать пять минут. Автобусное место стоит также от девятнадцати евро, бюджетный вариант для трех-четырех человек – пятьдесят евро.

До вокзала Тибуртина можно добраться за сорок пять минут, преодолев тридцать четыре километра. Стоимость составляет от двадцати четырех евро.

До вокзала, обслуживающего региональные направления, Остиенсе, мы потратим двадцать шесть километров и сорок или сорок пять минут. Стоимость различна в зависимости от комфортабельности мест. Подробней – на сайте.

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Заказав трансфер из аэропорта Рима, Вы можете быть уверены в том, что Вас доставят к месту назначения в кратчайшие сроки и по выгодной для Вас цене.

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