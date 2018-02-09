Технический анализ рынка Forex

Метод прогнозирования движения цен, который осуществляется способом мониторинга отчетов по предыдущим торговым дням, объемам торговых операций, а также определением спроса на валютную составляющую – получил название технического анализа.

Если брать в качестве примера торговую площадку Forex, то можно заметить, что главным критерием оценки является история ценовой политики (кривая движения цен), использованию подвергается, так называемый, тиковый объем.

Он являет собой величину для определения количества тиков (момент изменения котировок) определенный за заданный промежуток времени (называемый условной единицей). Если перефразировать, то это количественный анализ котировки, произведенный маркет-мейкером при покупке или продаже определенной финансовой единицы или вида валюты, используя систему информационного потока. Показатель точности в тиковом объеме имеет условный характер, и основным его использованием является определение активности на рынке торгов forex. Именно по этой причине при использовании технического анализа для большей точности принято использовать ценовую политику, которая отличается оперативностью и доступностью данных. Но анализу подвергается не сама цена, а ее изменение – тренд, который сигнализирует о движении цены на рост или понижение валюты.

Основная задача технического анализа, в качестве рассматриваемого вопроса рынка Форекс, это определение колебания движения зависимости цены в ту или иную сторону, и что главное основной вопрос состоит в том, чтобы сделать это можно было заблаговременно, до совершения покупки или же поймать момент правильного выхода с торгов. Движение цены, как правило, происходит направленно, из чего можно сделать вывод что любая тенденция имеет определенный интервал по времени и развитие ее будет непостоянно. Тенденция развития технического анализа рынка Форекс условно может быть поделена на три категории:

1. тенденция «быка» — показатель движения наверх ценового сегмента;

2. тенденция цены «медведь» — снижения ценового сегмента;

3. боковая тенденция – показатель неизменности и остановки на месте.

Конечно же, приведенная разбивка по категориям является более идеалистичной, и на практике чистая тенденция движения цены редко встречаема. Как показывает анализ, зависимость чаще всего имеет вид кривой линии, а не прямой. Поэтому различают два вида разновидностей тенденций:

· тенденция восхождения – продвижения на повышение на небольшом интервале времени главенствует над продвижением падения

· тенденция спада – продвижение на понижение на небольшом интервале времени главенствует над продвижением роста

Технический анализ подвергает также определению психологию трейдера при торгах, она является постоянной и на ее основании можно сделать прогноз относительно реакции трейдера на похожие ситуации в будущем. К примеру, при начале резкого роста цены наблюдается массовая скупка единиц, а в ситуации резкого падения – массовая продажа. Достижение успеха может базироваться именно на знаниях особенностей игроков и манипуляций их действиями.

Именно поэтому модель анализа неизменна по времени, а изменению подвергается временные рамки в различных методах. Из всего следует сделать вывод, что технический анализ – это средство кратковременного прогнозирования на рынке Форекс, на основании доступных ранее данных статистики при условии изучения особенностей психологии игроков на рынке. Данный аспект необходим для изучения, так как является одним из главных показателей на рынке торговли Форекс.