Технологии изготовления печатей и штампов

На сегодня существует 3 способа, при помощи которых создают печати. Их делают при помощи фотополимерной технологии, флеш технологии и лазерной гравировки. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Если понадобилось изготовление печатей СПб, в компании предоставляют все виды услуг.

Фотополимерная технология

Этот метод создания штампов самый дешевый. Он еще называется традиционным. Создание печатей фотополимерной технологией происходит следующим образом.

Первым делом выводится макет при помощи лазерного принтераю

Далее к использованию подготавливаются защитная пленка, жидкий фотополимер, бордюрная лента, подложка.

Материал вставляют в особую форму.

Потом засвечивают подложку.

Повторяют засвет при помощи негатива.

Из устройства снимается клише.

Промывают устройство.

Снова проводят процедуру засвечивания.

Высушивают устройство.

Избавляют его от чрезмерной липкости.

Вырубают само клише.

Весь процесс хоть и кажется очень долгим, на самом же деле занимает всего 35 минут. А полная стоимость создания печати равна 200 рублям.

Самые важные плюсы этого способа создания печатей — очень маленькая стоимость создания, простота приборов для изготовления, легкость в изготовлении, а также быстрое создание.

В любом салоне при обращении человеку сделают печать за час. У данной технологии есть и минусы. Во-первых, клише быстро изнашивается и хватить его может только на год. Кроме того, устройство уязвимо к механическим повреждениям.

Флеш-технология

При создании печатей данным способом краска внедряется в само клише. То есть штемпельные подушечки не нужны. Это позволяет облегчить использование устройств.

Создание печати происходит таким образом:

выводится макет на лазерном принтере;

устанавливается заготовка на флеш установку;

просходит засвет;

устанавливается клише в оснастку;

печать заполняется краской.

Весь процесс занимает 70 минут, при том что печать насыщается чернилами в течение часа. Процесс создания печати таким образом обходится всего в 120 рублей.

Лазерная технология

Данную технологию считают самой продвинутой. В процессе обработки по резине проводят лазером, при помощи которого создается гравировка. Плюсы способа в том, что печати, получаемые на выходе гораздо качественнее, клише служит больше года, а также возможность одновременного создания сразу 10 штампов. Единственный минус этой технологии — высокая стоимость производства.

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