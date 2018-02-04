Технология blockchain: мифы и реалии

«Технология блокчейн — это достаточно новая разработка, и научное сообщество немного отстает в этом смысле». В этом контексте — первый миф, что блокчейн — «это достаточно новая разработка», а реально — она уже далеко не новая, ей скоро исполнится десять лет, если учредителем считать «творца» криптовалюты, которая связана с блокчейном — Сатоши Накамото. На сегодняшний день любой желающий может создать свою блокчейн систему (подробнее читайте здесь).

А если взять математические основы блокчейн-технологии, то возникает третий миф, связанный с именем Джона Неша, Нобелевского лауреата по экономике и Абелевского по математике, заложивший основы блокчейн в теориях игр и идеальных денег.

Блокчейн финансовая пирамида?

Следующий, весьма распространенный миф о блокчейне — что «это типичная финансовая пирамида», однако, десятилетняя история, динамика и результаты функционирования криптовалютных бирж, достаточно успешно опровергают это утверждение. Независимость криптовалюты от традиционных эмиссионных центров и финансовых учреждений и инфляции, защищенность и свободный характер электронных валютных операций — все это сводит к минимуму мошеннические финансовые схемы и способствует развитию рынка криптовалюты.

Еще один миф, связанный с блокчейном — это его «ожидаемое скорое исчезновение, которое в ближайшее время должно состояться». В период с 2008 года подобных сообщений и прогнозов было не менее восьмидесяти, которые прозвучали на разных уровнях, конференциях, форумах и СМИ. Но в реальности состоялись противоположные процессы — развитие блокчейн-технологий и криптовалют невероятно распространились во всем мире.

Характерно, что как метод и технология киберзащиты, блокчейн является препятствием для разного рода мошеннических схем. Новые технологии могут стать незаменимыми там, где возникают сомнения в результатах соглашения, или недоверие между ее участниками, а блокчейн дает возможность устранить эти проблемы.

Сферы применения технологии во многих сферах деятельности

Еще одна сфера применения блокчейн — это борьба с мошенничеством. Возможности блокчейн-технологий позволяют проконтролировать достоверность документов, например, право собственности, проверить историю всех предыдущих соглашений. С переходом на платформу с криптовалютой появляются инструменты для существенного уменьшения объема махинаций с землей, недвижимостью и автомобилями, а также, например, существенно ограничит возможности краж с кредитных карточек. Как применяется данная технология в медицинской сфере, читайте тут.

Постоянное употребление в контексте понятия «блокчейн-технологий», «криптовалюта» и «биткоины» требуют разъяснения соотношение между ними.

Биткоин — это одна из видов криптовалют. Нет банка, который запускает в обращение денежные знаки и они не подкреплены золотом, как официальная валюта.

Фактически, использование биткоинов представляет собой децентрализованную платежную систему в виде распределенной в Интернете сети, где все участники имеют равные права.

При функционировании распределенной сети криптовалют каждый ее участник устанавливает на своем компьютере соответствующую программу-клиента, инициирует электронный кошелек и, таким образом, предоставляет свой компьютер для генерации новых блоков транзакций.

Биткоины — это первая и самая дорогая на сегодня криптовалюта, но не единственная. Сейчас существует несколько сотен ее видов и эти электронные деньги, конечно, уступают по стоимости биткоину, но имеют свою цену, и добывать их проще.

Преимущества цифровых валют

Подводя итог можно выделить ряд преимуществ цифровых валют, которые в ближайшее время могут существенно изменить картину стабильного роста финансовых систем и приоритетность рынка в пользу электронных валют:

— чрезвычайная простота при создании и использовании счетов криптовалюты. Собственно процедура открытия кошелька для криптовалюта подобна созданию электронной почты;

— отсутствие налогообложения, комиссий и других платежей по криптовалюте;

— высокая скорость;

— полная анонимность и прозрачность. Есть возможность создавать биткоины и другую криптовалюту без привязки к какой-либо личной информации и быть при этом всегда в курсе всех сделок;

— высокий уровень независимости от экономической конъюнктуры, стоимости нефти, политических и других событий;

— достаточно высокий уровень защиты. Никто не сможет ни закрыть, ни аннулировать счет владельца криптовалюты и не может диктовать правила ее использования.

Последние три преимущества и их разнообразное сочетание с другими вышеупомянутыми положительными свойствами электронных валют открывают беспрецедентные возможности использования и распространения криптовалюты для опосредования и финансового сопровождения достаточно широкого спектра социально-экономических сфер деятельности, а именно: традиционные финансовые и валютные операции, инвестиционные процессы, развитие накопительных финансовых систем и сохранения финансовых ресурсов (например, пенсионного и медицинского страхования), введение и развитие новых децентрализованных и независимых финансовых и бюджетных систем (локальных и региональных), контроля и аудита рынков недвижимости, драгоценностей, инновационных проектов, налоговых и таможенных систем, процедур и платежей, электронного управления и тому подобное.

В заключение следует отметить, что все указанные перспективы использования блокчейн-технологий требуют развития экономико-математического аппарата в таких разделах как эконометрия, теория игр, аппарат прогнозирования, особенно в части форсайт-методов (средства предсказания и программирование будущего), криптология, стеганография.

Источник: https://cripto24.ru/