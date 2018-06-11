Технология изготовления рекламных стендов

Всем известно, что реклама является двигателем торговли. Для повышения популяризации продукта любой компании необходимое условие — это присутствие рекламы, которая может быть в разных видах.

Перейдя по ссылке

https://rpk.univest.ua/produkciya/p-o-s-produkciya/reklamnye-stendy/ можно получить информацию об изготовлении рекламных стендов в Киеве. Никому не секрет, что визуальная информация лучше откладывается в памяти человека, поэтому главной задачей является создание печатной рекламы такой, чтобы её захотелось прочесть потенциальному клиенту. Рекламная печать данной компании считается одним из направлений работы. Она обладает большим опытом в печати, предоставляя своим заказчикам:

•флаеры;

•брошюры;

•визитки;

•буклеты;

•папки;

•конверты.

Для такой продукции необходимы рекламные стенды, которые в основном изготовляются из пластика ПВХ, толщина которого равна 3мм. Используя программу имеющую название Coral DRAW в ноутбуке, нужно изготовить макет стенда. Далее требуется распечатать стенд с использованием самоклеющейся плёнки. Рекламному стенду необходимы карманы, которые изготовляются из оргстекла с выемкой, выполненной в верхнем углу. Закрепляются они двусторонним скотчем. Карманы должны быть объёмными с подложкой. С обратной стороны стенда нужно закрепить дистанционные держатели, которые необходимы для того, чтобы размещать его при надобности на стене.

Основными материалами для производства стенда являются:

•самоклеющаяся плёнка;

•оргстекло для выполнения карманов.

Первый вид материалов обладает большим количеством возможностей, среди которых:

• применение во многих сферах;

•безопасность для организма человека;

•возможность для фантазий дизайнера;

•большой срок службы;

Эта плёнка бывает:

•матовой;

•глянцевой;

•с орнаментами;

•различными узорами;

•с насыщенными оттенками;

Чтобы наклеить самоклеющуюся плёнку на основу, она должна обладать:

•чистой поверхностью;

•гладкостью;

•не должно быть жира;

•очищенная от пыли.

Плёнка с обратной стороны имеет бумагу, которую следует отделить на 5см и приложить к поверхности стенда, а затем приклеить этот край. Потом нужно равномерно, не спеша, оттянуть бумагу со всей плёнки и разгладить мягким полотенцем.

Оргстекло – это прозрачные листы с глянцевой поверхностью обладающие ударопрочностью, толщина которых колеблется от 1 до 24мм.