Технология изготовления рекламных стендов
Всем известно, что реклама является двигателем торговли. Для повышения популяризации продукта любой компании необходимое условие — это присутствие рекламы, которая может быть в разных видах.
Перейдя по ссылке
https://rpk.univest.ua/produkciya/p-o-s-produkciya/reklamnye-stendy/ можно получить информацию об изготовлении рекламных стендов в Киеве. Никому не секрет, что визуальная информация лучше откладывается в памяти человека, поэтому главной задачей является создание печатной рекламы такой, чтобы её захотелось прочесть потенциальному клиенту. Рекламная печать данной компании считается одним из направлений работы. Она обладает большим опытом в печати, предоставляя своим заказчикам:
•флаеры;
•брошюры;
•визитки;
•буклеты;
•папки;
•конверты.
Для такой продукции необходимы рекламные стенды, которые в основном изготовляются из пластика ПВХ, толщина которого равна 3мм. Используя программу имеющую название Coral DRAW в ноутбуке, нужно изготовить макет стенда. Далее требуется распечатать стенд с использованием самоклеющейся плёнки. Рекламному стенду необходимы карманы, которые изготовляются из оргстекла с выемкой, выполненной в верхнем углу. Закрепляются они двусторонним скотчем. Карманы должны быть объёмными с подложкой. С обратной стороны стенда нужно закрепить дистанционные держатели, которые необходимы для того, чтобы размещать его при надобности на стене.
Основными материалами для производства стенда являются:
•самоклеющаяся плёнка;
•оргстекло для выполнения карманов.
Первый вид материалов обладает большим количеством возможностей, среди которых:
• применение во многих сферах;
•безопасность для организма человека;
•возможность для фантазий дизайнера;
•большой срок службы;
Эта плёнка бывает:
•матовой;
•глянцевой;
•с орнаментами;
•различными узорами;
•с насыщенными оттенками;
Чтобы наклеить самоклеющуюся плёнку на основу, она должна обладать:
•чистой поверхностью;
•гладкостью;
•не должно быть жира;
•очищенная от пыли.
Плёнка с обратной стороны имеет бумагу, которую следует отделить на 5см и приложить к поверхности стенда, а затем приклеить этот край. Потом нужно равномерно, не спеша, оттянуть бумагу со всей плёнки и разгладить мягким полотенцем.
Оргстекло – это прозрачные листы с глянцевой поверхностью обладающие ударопрочностью, толщина которых колеблется от 1 до 24мм.
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