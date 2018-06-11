Технология изготовления рекламных стендов

mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2018 08:45

Технология изготовления рекламных стендов

Всем известно, что реклама является двигателем торговли. Для повышения популяризации продукта любой компании необходимое условие — это присутствие рекламы, которая может быть в разных видах.

 Перейдя по ссылке
https://rpk.univest.ua/produkciya/p-o-s-produkciya/reklamnye-stendy/ можно получить информацию об изготовлении рекламных стендов в Киеве. Никому не секрет, что визуальная информация лучше откладывается в памяти человека, поэтому главной задачей является создание печатной рекламы такой, чтобы её захотелось прочесть потенциальному клиенту. Рекламная печать данной компании считается одним из направлений работы. Она обладает большим опытом в печати, предоставляя своим заказчикам:

•флаеры;
•брошюры;
•визитки;
•буклеты;
•папки;
•конверты.

Для такой продукции необходимы рекламные стенды, которые в основном изготовляются из пластика ПВХ, толщина которого равна 3мм. Используя программу имеющую название Coral DRAW в ноутбуке, нужно изготовить макет стенда. Далее требуется распечатать стенд с использованием самоклеющейся плёнки. Рекламному стенду необходимы карманы, которые изготовляются из оргстекла с выемкой, выполненной в верхнем углу. Закрепляются они двусторонним скотчем. Карманы должны быть объёмными с подложкой. С обратной стороны стенда нужно закрепить дистанционные держатели, которые необходимы для того, чтобы размещать его при надобности на стене.

Основными материалами для производства стенда являются:
•самоклеющаяся плёнка;
•оргстекло для выполнения карманов.
Первый вид материалов обладает большим количеством возможностей, среди которых:
• применение во многих сферах;
•безопасность для организма человека;
•возможность для фантазий дизайнера;
•большой срок службы;
Эта плёнка бывает:
•матовой;
•глянцевой;
•с орнаментами;
•различными узорами;
•с насыщенными оттенками;
Чтобы наклеить самоклеющуюся плёнку на основу, она должна обладать:
•чистой поверхностью;
•гладкостью;
•не должно быть жира;
•очищенная от пыли.
Плёнка с обратной стороны имеет бумагу, которую следует отделить на 5см и приложить к поверхности стенда, а затем приклеить этот край. Потом нужно равномерно, не спеша, оттянуть бумагу со всей плёнки и разгладить мягким полотенцем.

Оргстекло – это прозрачные листы с глянцевой поверхностью обладающие ударопрочностью, толщина которых колеблется от 1 до 24мм.

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2018 08:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии