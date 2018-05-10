Техобслуживание и ремонт автомобилей Citroen у официального дилера

Своевременное и качественное техническое обслуживание – гарантия сохранения ходовых и эксплуатационных характеристик автомобилей французского производства Ситроен. Действенный результат от ТО и ремонта будет только в том случае, если работы выполняются профессионалами технических центров группы компаний FAVORIT MOTORS – официального дилера Citroen в Москве. Наличие оригинальных запасных частей, расходных материалов, сертифицированного оборудования, опытного и технически грамотного персонала позволяет выполнять техобслуживание и ремонт оперативно и квалифицированно. Услуги по техническому обслуживанию и ремонтным работам оказываются для всего модельного ряда Ситроен: http://www.citroen-favorit.ru/technical-center/

Перечень действий по ТО

Комплекс работ по обеспечению безопасности, комфорта и надежности авто:

компьютерная диагностика автомобиля;

замена масел, фильтров и спецжидкостей;

проверка состояние шин, степень их износа, величина давления;

проверка работы тормозной и выхлопной системы автомобилей;

тестируются все элементы передней и задней подвески, рулевого управления, функционирование светотехнических приборов и электрики.

Это далеко не полный список услуг. Узнать подробную информацию можно, посетив сервисный технический центр в Москве или позвонив по номеру контактного телефона. Также, предусмотрена возможность оформить заявку на проведение ТО на сайте компании, заполнив предложенную форму. При обращении в техцентр официального дилера можно обойтись с минимальными затратами финансовых и временных ресурсов. Подробнее с регламентом ТО автомобилей Ситроен можно ознакомится на сайте: http://www.citroen-favorit.ru/technical-center/regulations/

Ремонт автомобилей Ситроен

У любого транспортного средства со временем вырабатывается ресурс отдельных деталей, механизмов, никто не застрахован от аварий, ДТП. Поэтому при любых признаках неисправностей нужно обращаться к квалифицированным специалистам сервисных центров компании CITROEN FAVORIT MOTORS.

Комплекс услуг по ремонту авто Citroen

Квалифицированные мастера и специалисты автосалонов в Москве выполняют работы:

проведение кузовного ремонта, покраски;

ремонтные работы тормозной системы, двигателя, трансмиссии и подвески;

замена узлов и механизмов всех основных элементов автомобиля с использованием запасных частей от производителя или их аналогов;

ремонт электропроводки, светотехнического оборудования;

замена ремня газораспределительного механизма;

установка дополнительного оборудования.

Записаться на ремонт можно на сайте компании. Обо всех услугах, их стоимости, сроках исполнения проконсультируют опытные менеджеры компании. Для этого достаточно связаться по телефону и изложить суть проблемы.

Технический персонал сервисных центров знает все тонкости и нюансы действий по техобслуживанию и ремонту автомобилей французского бренда Ситроен. Всегда в наличии оригинальные запчасти, специальные стенды и рабочие места для качественного ремонта и ТО с гарантийным сроком.

Сервисный техцентр регулярно проводит акции и специальные предложения по сервисному обслуживанию и ремонту любых моделей и модификаций Ситроен.