Телефон горячей линии Триколор ТВ: бесплатный номер для абонентов

mavit
Автор: mavit Май 28, 2018 02:25

Телефон горячей линии Триколор ТВ: бесплатный номер для абонентов

Установки и настройка оборудования для спутникового телевидения – довольно непростой процесс, требующий аккуратности и специальных знаний. Поэтому трудности с подключением давно перестали быть редкостью. Чтобы решить возникшие проблемы, достаточно набрать бесплатный телефон горячей линии Триколор ТВ и попросить помощи у специалистов компании.

горячая линия Триколор Тв

Варианты помощи клиентам Триколор

При этом звонок в контактный центр является не единственным способом связи с консультантами. Нуждающиеся в помощи и поддержке абоненты способны:

  • позвонить по контактному телефону 8 800 0500 01 23 и попросить совета профессионала;
  • связаться с сотрудниками по скайпу (контакты поддержки – Support_Tricolor-TV);
  • написать письмо с описанием сложившейся ситуации на электронный адрес Support@tricolor.tv;
  • заполнить специальную форму, предлагаемую клиентам на официальном сайте;
  • обратиться к консультанту в чате на портале компании;
  • лично посетить офис Триколор ТВ.

Важно отметить, что при написании сообщения в чате первым делом отвечает робот-помощник. Он ищет возможные варианты правильных ответов в имеющейся базе и переключает диалог на специалиста лишь в тех случаях, когда не сумел выбрать ничего подходящего.

Способы связи с горячей линией Триколор Тв

Для тех кто за границей

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что даже в роуминге клиенты сохраняют возможность связаться с операторами поддержки.

Для этого достаточно набрать на мобильном +78123323498 и дождаться ответа. Но следует помнить, что в данном случае звонок окажется платным.

Точную стоимость минуты разговора нужно уточнять у оператора связи, поскольку для расчёта используется стандартная тарификация связи в роуминге.

Что нужно подготовить

Большое значение для звонящих имеет специальная информация, которая необходима консультантам для идентификации клиентов. Без неё получить качественную помощь будет невозможно, поэтому абонентам необходимо заранее подготовить:

  • номер договора обслуживания;
  • фамилию имя и отчество человека, на которого оформлен договор;
  • номер ID.

Тем, кто не знает, где посмотреть последний номер, следует достать Смарт-карту и изучить имеющуюся на ней информацию. Иногда данная комбинация дополнительно указывается на ресивере или в договоре. Подробнее читайте тут — https://tricolor-lk.online/.

звонок через интернет на горячую линию Триколор

Подготовив всё перечисленное, можно смело звонить операторам. Они обязательно проконсультируют абонентов по любому появившемуся вопросу и примут заявку на визит мастера, если разобраться с возникшими затруднениями без участия профессионала невозможно. После чего останется уточить время, когда придёт специалист, и немного подождать. В любом случае, какой бы ни оказалась проблема, она непременно окажется решена.

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mavit
Автор: mavit Май 28, 2018 02:25
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