Телефон горячей линии Триколор ТВ: бесплатный номер для абонентов
Установки и настройка оборудования для спутникового телевидения – довольно непростой процесс, требующий аккуратности и специальных знаний. Поэтому трудности с подключением давно перестали быть редкостью. Чтобы решить возникшие проблемы, достаточно набрать бесплатный телефон горячей линии Триколор ТВ и попросить помощи у специалистов компании.
Варианты помощи клиентам Триколор
При этом звонок в контактный центр является не единственным способом связи с консультантами. Нуждающиеся в помощи и поддержке абоненты способны:
- позвонить по контактному телефону 8 800 0500 01 23 и попросить совета профессионала;
- связаться с сотрудниками по скайпу (контакты поддержки – Support_Tricolor-TV);
- написать письмо с описанием сложившейся ситуации на электронный адрес Support@tricolor.tv;
- заполнить специальную форму, предлагаемую клиентам на официальном сайте;
- обратиться к консультанту в чате на портале компании;
- лично посетить офис Триколор ТВ.
Важно отметить, что при написании сообщения в чате первым делом отвечает робот-помощник. Он ищет возможные варианты правильных ответов в имеющейся базе и переключает диалог на специалиста лишь в тех случаях, когда не сумел выбрать ничего подходящего.
Для тех кто за границей
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что даже в роуминге клиенты сохраняют возможность связаться с операторами поддержки.
Для этого достаточно набрать на мобильном +78123323498 и дождаться ответа. Но следует помнить, что в данном случае звонок окажется платным.
Точную стоимость минуты разговора нужно уточнять у оператора связи, поскольку для расчёта используется стандартная тарификация связи в роуминге.
Что нужно подготовить
Большое значение для звонящих имеет специальная информация, которая необходима консультантам для идентификации клиентов. Без неё получить качественную помощь будет невозможно, поэтому абонентам необходимо заранее подготовить:
- номер договора обслуживания;
- фамилию имя и отчество человека, на которого оформлен договор;
- номер ID.
Тем, кто не знает, где посмотреть последний номер, следует достать Смарт-карту и изучить имеющуюся на ней информацию. Иногда данная комбинация дополнительно указывается на ресивере или в договоре. Подробнее читайте тут — https://tricolor-lk.online/.
Подготовив всё перечисленное, можно смело звонить операторам. Они обязательно проконсультируют абонентов по любому появившемуся вопросу и примут заявку на визит мастера, если разобраться с возникшими затруднениями без участия профессионала невозможно. После чего останется уточить время, когда придёт специалист, и немного подождать. В любом случае, какой бы ни оказалась проблема, она непременно окажется решена.
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