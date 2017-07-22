Телетрейд: отзывы о карьере

Построить карьеру в финансовой сфере – это мечта многих. Вполне обоснованно считается, что здесь заработок гораздо выше, есть реальный шанс заработать быстро и затем долго оставаться на вершине успеха. С другой стороны, немало новичков опасаются того, что предложения о подобной работе на деле окажутся обманом. Поэтому лучше начинать свой путь с работы в такой крупной компании, как Телетрейд, отзывы о которой дают понять, чего ждать от работы и зарплаты.

Перспективы

Телетрейд отзывы сотрудников получает в огромном количестве, есть целые порталы, которые посвящены этой теме. Главная причина такого ажиотажа – большое число сотрудников и постоянно расширяющийся штат. Открываются новые офисы в разных городах и далеко за пределами страны, набираются сотрудники для удаленной работы. Большой, молодой и энергичный штат работников создает целое медийное облако рецензий.

Когда речь заходит о компании Телетрейд, отзывы работников сходятся в одном: это отличное место для карьерного роста, если сотрудник готов учиться и все силы отдавать работе. При этом структура заработка вполне прозрачна и понятна. На начальных этапах ожидать высоких окладов не стоит. Иногда по этой причине компания Телетрейд отзывы получает негативные: от такого огромного холдинга люди ждут большой прибыли. Но на деле оказывается, что рассчитывать на пассивный оклад здесь не стоит вообще, в мире финансов нужно вести себя максимально активно. А вот карьерный рост здесь обеспечен: множество подразделений и отделов, четко выстроенная структура позволяют постепенно развиваться и расти.

Сложности

Teletrade отзывы получает негативные зачастую из-за очень высоких рабочих нагрузок. Новички жалуются, что эта компания буквально «выжимает все соки». Но профессионалы этого рынка точно знают, что это стандартная система работы и на первых порах каждому здесь приходится нелегко. Высокая конкуренция просто не оставляет шанса тем, кто не хочет роста достаточно сильно.

Teletrade отзывы сотрудников получает и позитивные. Многим нравится сам характер деятельности:

высокий темп работы;

постоянные новшества;

высокий уровень корпоративной культуры;

возможность познакомиться с большим количеством интересных людей.

Все, кто хотят устроиться в Teletrade, отзывы о работе читают в первую очередь. Однако необходимо учитывать, что далеко не все они объективны.