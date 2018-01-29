ТОП-5 способов увеличения прибыли с продаж

Каждый продавец хочет зарабатывать больше, чем есть сегодня. Для этого розничными компаниями внедряются сложные схемы, используются маркетинговые уловки и всевозможные хитрости. Например, запускается бонусная система лояльности, предоставляются скидки, акции и пр. В целом все способы можно разделить на платные и бесплатные. Следует рассмотреть оба варианта конкретнее.

Платные способы увеличения прибыли

На их разработку и реализацию нужен рекламный бюджет. К ним относят:

наем опытных специалистов; SEO-оптимизация сайта; запуск Landing Page. Такой способ увеличения прибыли применяется по отношению к конкретному товару или группе; проведение акций; открытие каналов продаж через социальные сети; контекстная реклама в поисковых системах.

Продумать все и внедрить поэтапно можно самостоятельно. Если знаний или времени не хватает, потребуется профильный специалист, который знает свое дело и профессионально реализует оптимальную стратегию увеличения прибыли. Такой подход значительно рациональнее. Во-первых, вы не тратите личное время, во-вторых, застрахованы от ошибок и неудач. Ведь для этого необходимы конкретные знания и опыт.

Бесплатные способы увеличения прибыли

Также существуют максимально простые и практически бесплатные методы. Среди них есть оптимальные варианты, которые могут быть реализованы любой компанией, аптекой, интернет-магазином.

Топ-5 беспроигрышных стратегий увеличения прибыли:

5. «Магнит сверху». Все просто: если чек достигнет определенной суммы, человек получит подарок, скидку, бонус, другое поощрение.

4. Скидочный купон на второй заказ. Обязательное условие – ограничить во времени срок действия купона.

3. Повышение цен. Есть понятие: чем дороже товар, тем он качественнее. Обратите внимание: такой способ увеличения прибыли рационален при открытии магазина или выпуске нового продукта. Если вы решите повысить цену привычного в обиходе товара (например, влажных салфеток), количество покупателей может и снизиться: они найдут аналог подешевле.

2. Зачеркнутая цена. Мониторингом стоимости занимаются лишь единицы покупателей. Остальные акцентируются на том, что видят. Перечеркнутая цена и скидка ниже большими красными цифрами – лучший стимулятор для покупки.

1. Дополнительная продажа. Ситуация, когда вы продаете, например, карандаш и точилку к нему, ноутбук и сумку. Особенно выгодно это для тех, чьи товары постоянно требуют сменных элементов.

Процесс увеличения прибыли и продаж – сложный и многогранный. Доверять его воплощение лучше профессионалам. Компания Dinect имеет все технические и информационные возможности для комплексной реализации программ любой сложности.