ТОП-5 способов увеличения прибыли с продаж

mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 01:54

ТОП-5 способов увеличения прибыли с продаж

Каждый продавец хочет зарабатывать больше, чем есть сегодня. Для этого розничными компаниями внедряются сложные схемы, используются маркетинговые уловки и всевозможные хитрости. Например, запускается бонусная система лояльности, предоставляются скидки, акции и пр. В целом все способы можно разделить на платные и бесплатные. Следует рассмотреть оба варианта конкретнее.

бонусная система лояльности

Платные способы увеличения прибыли

На их разработку и реализацию нужен рекламный бюджет. К ним относят:

  1. наем опытных специалистов;
  2. SEO-оптимизация сайта;
  3. запуск Landing Page. Такой способ увеличения прибыли применяется по отношению к конкретному товару или группе;
  4. проведение акций;
  5. открытие каналов продаж через социальные сети;
  6. контекстная реклама в поисковых системах.

Продумать все и внедрить поэтапно можно самостоятельно. Если знаний или времени не хватает, потребуется профильный специалист, который знает свое дело и профессионально реализует оптимальную стратегию увеличения прибыли. Такой подход значительно рациональнее. Во-первых, вы не тратите личное время, во-вторых, застрахованы от ошибок и неудач. Ведь для этого необходимы конкретные знания и опыт.

Бесплатные способы увеличения прибыли

Также существуют максимально простые и практически бесплатные методы. Среди них есть оптимальные варианты, которые могут быть реализованы любой компанией, аптекой, интернет-магазином.

Топ-5 беспроигрышных стратегий увеличения прибыли:

5. «Магнит сверху». Все просто: если чек достигнет определенной суммы, человек получит подарок, скидку, бонус, другое поощрение.

4. Скидочный купон на второй заказ. Обязательное условие – ограничить во времени срок действия купона.

3. Повышение цен. Есть понятие: чем дороже товар, тем он качественнее. Обратите внимание: такой способ увеличения прибыли рационален при открытии магазина или выпуске нового продукта. Если вы решите повысить цену привычного в обиходе товара (например, влажных салфеток), количество покупателей может и снизиться: они найдут аналог подешевле.

2. Зачеркнутая цена. Мониторингом стоимости занимаются лишь единицы покупателей. Остальные акцентируются на том, что видят. Перечеркнутая цена и скидка ниже большими красными цифрами – лучший стимулятор для покупки.

1. Дополнительная продажа. Ситуация, когда вы продаете, например, карандаш и точилку к нему, ноутбук и сумку. Особенно выгодно это для тех, чьи товары постоянно требуют сменных элементов.

Процесс увеличения прибыли и продаж – сложный и многогранный. Доверять его воплощение лучше профессионалам. Компания Dinect имеет все технические и информационные возможности для комплексной реализации программ любой сложности.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 01:54
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии