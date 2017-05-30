Торговля на центовом счете — настоящая панацея для новичка, которая одновременно дает ему возможность прочувствовать все эмоции и запах риска, но при этом не позволяет разорить семейный бюджет.

Что такое торговля на центовом счете

Центовый счет – это такой же реальный депозит на рынке Форекс, с тем лишь отличием, что для начального капитала достаточно всего пару долларов.

Исходя из названия, можно догадаться, что баланс такого счета отображается в терминале игрока не в долларах, а в центах. Таким образом, вложив всего два доллара на счет, вы сможете увидеть на нем 200 единиц.

С учетом описанных тонкостей, трейдинг на центовом счете получит определенные особенности, которые по большей части затронут величину лота. Если на классическом счете минимальный размер составляет 0,1 лота, то в случае с центовым счетом, данный показатель уменьшается до 0,001 лота.

Понятно, что заработать крупную сумму на центовике вам вряд ли удастся, хотя для разгона небольших сумм именно такие аккаунты подходят лучше всего. Так, например, если цена изменится всего на десять пунктов в прогнозируемом вами направлении, и вы воспользуетесь кредитным плечом effet de levier financier в 1:500, заработок составит 1 цент. Но если пара преодолеет 100 пунктов, на депозите прирост составит уже 10 центов. Принимая во внимание среднее значение прибыли по сделкам, с одной операции вы можете получать порядка 30-70 центов.

Потенциальный доход трейдера от такой торговли подсчитать не составит труда. Но не стоит воспринимать торговлю на центовом счете как путь для обогащения. Задача заключается совершенно в ином – подготовить игрока для торговли более крупными суммами на реальном счете.

Преимущества центовиков

Начинающим игрокам может показаться, что торговля на центовике – это пустая трата времени, поскольку даже полученный в течение дня заработок здесь сложно рассчитать. Тем не менее, популярность подобных счетов не угасает, и брокеры продолжают предлагать открыть новые аккаунты всем своим клиентам.

Дело в том, что центовый счет позволяет игрокам накопить практический и эмоциональный опыт в торговле, который невозможно купить ни за какие деньги. И сравнений с демонстрационным счетом здесь быть не может, поскольку в последнем случае отсутствует очень важный фактор – психологический.

В истории трейдинга полно примеров, когда у начинающего игрока на forex все прекрасно получается в торговле на демо-счете, но стоит ему открыть свой первый реальный счет, как тут же начинают идти убытки один за одним. В таком случае сложно списать причину неудач на плохо отработанную торговую систему или же ошибки в риск-менеджменте. Главная причина как раз скрывается в психологических особенностях торговли реальными деньгами.

Поэтому, если вы не намерены терпеть убытки, и рассчитываете на скорую прибыль, уделите время торговле на центовом счете. Вы заметите, как здесь проявляются все черты человеческой психологии, появляется суета и набор эмоций. Но при грамотном подходе в скором времени удастся «оседлать» свой характер и добиться хладнокровного подхода в совершении любых сделок независимо от рыночной ситуации. Только при наличии промежуточной ступени в виде центового счета между демонстрационным и классическим аккаунтом, вы сможете прочувствовать все особенности живого рынка, привыкнуть к общению с реальными деньгами, научитесь сохранять самообладание и адекватно реагировать на возникающие трудности.