Торговые платформы для бинарных опционов

Торговая платформа – ваш главный инструмент заработка на бинарных опционах, поэтому от ее качестве и технологичности будет напрямую зависеть ваша прибыль. В этой статье мы познакомим вас с самыми популярными видами торговых платформ.

Несмотря на перенасыщенность финансового рынка брокерскими компаниями, на их сайтах чаще всего можно встретить всего несколько основных видов торговых терминалов:

· SpotOption

· TradeSmarter

· Авторские платформы

Конечно, существуют и другие виды платформ для опционного трейдинга, такие как Techfinancials, Tradologic и даже популярная на Форексе MetaTrader4, однако они встречаются лишь у единиц брокерских компаний.

1. SpotOption

Это торговая платформа предлагается для трейдинга с момента появления бинарных опционов. Она оборудована классическими опционами и контрактами One-Touch, Ledder и Range, огромнейшим выбором активов и расширенным диапазон периодов экспирации до 1 года. Также здесь доступны сканер торговых сигналов и два не настраиваемых индикатора. В целом эту «классику» можно назвать приемлемым вариантом для торговли. Например, такой терминал для трейдеров предлагает компания uTrader. Узнать подробнее о ее функционале вы можете в обзоре про Ютрейдер (платформа).

2. TradeSmarter

Этот относительно новый тип терминала, однако благодаря хорошей функциональности его сегодня предлагают многие компании. Он оборудован широкоформатным графиком котировок, интегрированными техническими индикаторами, которые, к сожалению, нельзя настроить дополнительно, и сервисом торговых сигналов. К примеру, такой терминал предлагают уже известные сегодня компании FinMax и Vospari.

3. Авторские платформы

Это самый «продвинутый» тип платформ, в котором есть широкоформатный график с множеством опций и хороший выбор технических инструментов анализа. Конечно, здесь вы не найдете экзотические опционы и расширенный диапазон сроков экспирации, однако терминалы такого типа относятся к новому поколению и лучше всего подходят для трейдинга. Например, авторскую платформу предлагает компания IQ option – о ней подробнее можно узнать на сайте https://bin-option.net/brokery/iq-option.