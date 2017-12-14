Товары из Америки с доставкой в любую точку России

Достойное качество за разумные деньги — именно таким девизом руководствуется среднестатистический покупатель, отправляясь в магазин. Но выдержать этот баланс удается далеко не всегда. К сожалению, цена многих вещей, представленных в российских торговых сетях, объективно завышена.

Чтобы лишний раз не переплачивать, есть смысл перейти на формат онлайн-шопинга и поближе познакомиться с зарубежными интернет-маркетами. Одним из самых популярных ресурсов в сфере виртуальных продаж является сайт Ебей. Почитать отзывы о товарах из Америки можно на различных форумах, специализированных площадках по организации совместных покупок, а также в социальных сетях. Мнения людей однозначны — заказывать на Ebay действительно выгодно. Помимо приятной ценовой политики, в рамках данного ресурса часто проводятся всевозможные акции и распродажи, а это дополнительный бонус в копилку шопоголиков.

Что касается доставки, то товары из Америки удобнее всего пересылать через посредников. Дело в том, что некоторые продавцы не занимаются международными отправлениями, да и стоимость таких услуг может стоить достаточно дорого. Зато с помощью специализированных сервисов, работающих по системе Mail Forwarding, можно не только сэкономить на транспортных расходах, но и получить свои обновки в максимально быстрые сроки. Например, компания Шопотам гарантирует доставку посылок за 10-15 дней. Однако нужно понимать, что для жителей отдаленных регионов России временной интервал будет длиннее — все зависит от расстояния, отделяющего населенный пункт от Москвы.

Кроме самой пересылки товаров из Америки, посредник предлагает еще ряд сопутствующих услуг. Покупатели, испытывающие языковой барьер, могут обратиться к специалистам сервиса и поручить им от своего имени участвовать в онлайн-аукционах, вести переговоры с продавцами или осуществлять выкуп вещей по ссылке. Для активных покупателей предусмотрена возможность консолидации бандеролей, то есть объединения нескольких отдельных отправлений в одно общее. На официальном сайте Shopotam размещен каталог Ибей на русском языке, оснащенный удобными поисковыми фильтрами (производитель, размер, цена, материал и так далее). Оплатить услуги серивса доступно множеством способом, среди которых — банковская карта, PayPal, платежные терминалы, Webmoney, денежные переводы и другие. Удачных покупок!