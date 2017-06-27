Уровни поддержки и сопротивления на Форекс

Многие стратегии для торговли на рынке Форекс строятся с расчетом использования методов технического анализа. Поэтому любой трейдер должен освоить в своей практике работу с уровнями поддержки и сопротивления.

Суть терминов

Для работы на международном валютном рынке Форекс, определяющим инструментом является ценовой график. И если вы знаете все ключевые торговые стратегии, такие как scalping strategy, способны производить более точный и своевременный анализ то автоматически получаете весомое преимущество по отношению к своим конкурентам. Максимальную прибыль получают те игроки, кто заранее просчитывает тренд, в соответствии с ним открывает и закрывает ордеры. И в процессе исследования валютных котировок в торговом терминале, наверняка вы могли видеть условные уровни, на которых график разворачивается. Именно они и называются уровнями поддержки и сопротивления. Их название проясняет стиль поведения на графике. Уровень поддержки выступает в качестве своеобразной опоры, не позволяя графику падать ниже. Если же говорить про уровень сопротивления, то благодаря ему график не сможет подняться выше. Если же котировка начинает пробивать намеченный вами ранее уровень поддержки, в последующем он может принять роль уровня сопротивления. Работает и обратная логика в данной ситуации.

Особенности образования уровней

Стоит понимать, что уровень поддержки и сопротивления – это не какие-то определенные значения. Следует воспринимать их как диапазон цен. Также не стоит полагать, что уровни поддержки и сопротивления будут сохраняться на протяжении всего периода вашей торговли. На самом деле график может и со второй попытки, развернувшись, пробить ваш уровень, причем, повторяться такая ситуация может неоднократно. Принято считать, что сила уровней зависит напрямую от того, сколько раз их тестировал график. В соответствии с этим игроки и высчитывают силу движения цены от мощности уровней.

Трейдеру также следует сделать работу с уровнями максимально комфортной, для чего лучше рассматривать линейные графики, где базовые уровни видны гораздо лучше, нежели на свечных. В последнем случае значительно увеличивается шанс запутаться.

Для вычисления места пробоя уровня forex трейдеры руководствуются собственными приемами и способами. Важно лишь понимать, что цена в конечном итоге все равно пробьет вашу поддержку или сопротивление, независимо от того, какой силы они были. Для того, чтобы спрогнозировать грядущий пробой, вам следует внимательно отслеживать такой параметр, как длительность цены. Если она сохраняется длительное время, стоит уже готовиться к прорыву. Но на рынке Форекс не редко случаются и ложные пробои. В таком случае линия цены пробивается сквозь преграду, но тут же возвращается в свой тренд. Трейдеры особенно не любят подобные ситуации из-за того, что выставленные стоп-лоссы срабатывают и ведут к неминуемым потерям.