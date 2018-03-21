Успешная торговля на финансовом рынке – Форекс стратегии

Международный валютный рынок Форекс привлекает пользователей разных стран выгодными торговыми преимуществами. Благодаря постоянному изменению котировок торгуемых активов трейдеры могут получать доход на сделках купли-продажи.

Но высокая доходность возможна при четком соблюдении алгоритма торговли – Форекс стратегии позволяют предварительно оценить риски, просчитать вероятную прибыль, действовать обдумано, если ситуация выходит из-под контроля.

Преимущества стратегий торговли

Начинающие трейдеры хотят одного – прийти на рынок, открыть сделку и получить прибыль, тратя минимум усилий и времени. Очень часто новички сравнивают торговлю финансовыми активами со спортивным беттингом или игрой в казино, что в корне неправильно. Успех на Форекс бирже определяется умением анализировать рыночную ситуацию, поведение тренда и принимать решение с учетом полученной информации. Чтобы достичь желаемого результата, трейдер должен использовать estrategia forex, построенные на математическом, фундаментальном и техническом анализе рынка. Основные преимущества торговых систем:

· Грамотное построение работы на бирже, действие по строго определенному алгоритму.

· Принятие верных, экономически обоснованных решений при заключении контрактов.

· Прогнозирование вероятных путей развития рыночной ситуации и поведения тренда.

· Точное определение времени заключение сделки и выхода с биржи благодаря использованию индикаторов и графиков.

· Систематическое участие в торговле, выбор пиковых периодов активности рынка.

· Использование Форекс стратегий при разном направлении тренда – флэтовый, медвежий, бычий

Перед заключением контракта трейдер должен всесторонне проанализировать позицию, учитывая объем лота, размер кредитного плеча, торговый период, выставление параметров стоп-лосс и тейк-профит. Использование стратегий помогает сохранить контроль над ситуацией, если цена начала непрогнозируемое движение или рынок сделал крутой разворот. Торговые системы помогают пользователю стать дисциплинированным и ответственным участником биржевой торговли.

Варианты Форекс стратегий

При выборе торговой системы большую роль играет временной фактор, поскольку одним инвесторам удобно заключать долгосрочные контракты на фондовой бирже, а другие пользователи предпочитают торговлю внутри дня или агрессивный скальпинг. Нужно выбирать Форекс стратегии с высокой экономической эффективностью, перед стартом на реальные деньги тестировать системы на демо-счете в виртуальной валюте. Классификация биржевых стратегий:

· Торговые системы, основанные на принципах фундаментального или технического анализа, то есть с упором на использование новостной информации или торговых сигналов и индикаторов.

· По временному признаку стратегии Форекс классифицируют на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные торговые системы с разными тайм-фреймами.

· По уровню рискованности алгоритмы торговли делят на консервативные системы с минимальным риском, агрессивные модели с высоким риском, умеренные стратегии – средний уровень просадки.

· Стратегии Форекс универсального типа, которые подходят для любых условий торговли, и системы, показывающие эффективность в конкретных рыночных ситуациях.

· Торговые системы, работающие по базовым математическим, экономическим принципам с использованием чисел Фибоначчи, метода Мартингейла, теории хаоса, метода фиксированных лотов.

Кроме того, по направлению тренда Форекс стратегии классифицируют на боковые, идущие против тренда или за движением цены. В настоящий момент разработано более шестисот проверенных торговых систем с разным уровнем риска, доходности, эффективности. Каждый трейдер может реализовать собственную

стратегию, интегрировать алгоритм на торговую платформу, протестировать в демо-счете на разных тайм-фреймах и запустить систему в работу.