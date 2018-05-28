Устройство Pegas EcoTap Next для беспенного розлива

Pegas EcoTap Next

Pegas – устройство для беспенного розлива в бутылки пива, кваса и других пенящихся напитков. С его помощью ускоряется процесс налива, и значительно сокращаются потери напитка, который при работе с обычным краном частично превращается в пену и утекает в канализацию.

Доступная цена

У производителя «Пегасов» NPM Group есть множество устройств с различными характеристиками и особенностями. Одной из базовых моделей, наиболее универсальных и доступных по цене, является Pegas EcoTap и его усовершенствованная модификация Pegas EcoTap Next . Эту модель разумно выбрать на старте или для точек с невысокой проходимостью. Низкая цена устройства позволит точке окупиться в кратчайшие сроки.

Надежная конструкция

При этом Pegas EcoTap Next абсолютно надежный аппарат. Он изготовлен из прочного пластика высокого качества и содержит минимально возможное количество деталей. Некоторые детали соединены в монолитные узлы. Это делает конструкцию устройства предельно простой, а возможность поломки сводит к минимуму.

Усиленный штуцер

Pegas EcoTap Next имеет усиленную конструкцию. Штуцер выполнен из пластика внутри и металлический снаружи. Это повышает прочность устройства, сохраняя доступную цену на него. К тому же пиво нигде не контактирует с металлом, что могло бы отрицательно сказаться на его вкусовых качествах.

Эстетика

Эта модель Pegas имеет стильный и лаконичный дизайн, который одинаково органично будет смотреться в уличном павильоне и в фешенебельном ресторане. Пивной и газовый шланги подключаются к пеногасителю с задней стороны, и не видны покупателям. Это тоже положительно влияет на визуальное восприятие устройства.

Другие особенности

Поджимной механизм совместим со следующими типами горлышка: PCO 1881 (17 мм), PCO 1810 (21 мм), BPF (23 мм). Скорость розлива составляет 1 л за 40 секунд. На все элементы устройства, кроме сменного картриджа первого поколения Евролюкс, производитель дает гарантию 2 года.

Компания NPM Group в свое время показала миру новый способ употребления пива. Пить свежее, разливное, часто нефильтрованное и непастеризованное пиво дома, на даче, на пикнике стало возможно благодаря устройству, созданному NPM – пеногасителю. А у предпринимателей появилась возможность зарабатывать, продавая пиво «на вынос».

Но, запатентовав свое изобретение, разработчики не успокоились, а стали его совершенствовать.