В чем суть работы брокерской компании?

Брокерские компании – организации-посредники, занимающие важное место в системе устоявшихся на рынке обмена валют отношений. Такого рода отношения образуются в процессе сделки купли-продажи валюты, различных валютных документов и всевозможных операций, связанных с движением иностранного инвесторского капитала. Такие компании являются главным связующим звеном между рынком forex и одиночными трейдерами, осуществляющими свою деятельность в данном направлении. Для того чтобы деятельность с обеих сторон была успешной, необходимо со всей ответственностью подойти к вопросу выбора брокерской компании. У Вас есть возможность ознакомиться с деятельностью компании Телетрейд, отзывы на take-profit.com.ua.

Деятельность брокера предполагает, прежде всего, необходимость соответствовать принятым квалификационным стандартам. Это наличие соответствующего аттестата, личного капитала в пределах обозначенного минимума – для того, чтобы получить возможность нести материальную ответственность перед собственными клиентами. Также нужно сформировать четкую систему отчетности.

Для реализации данной деятельности нужна лицензия. Юридическому лицу необходимо оплатить лицензионный сбор в размере 150 тысяч МРОТ (мин. размеров оплаты труда). До этого нужно обзавестись наличным капиталом, составляющим от 5 тыс. МРОТ. Деятельность брокера со средствами физических лиц подразумевает обладание личным капиталом в размере от 20 тыс. МРОТ.

Выбирая того или иного брокера Вам нужно обратить внимание на его репутацию на рынке данного вида услуг, изучить условия торговли, а также ознакомиться с программным обеспечением, которым он обладает для осуществления интернет-трейдинга. Это основные вопросы, которые необходимо рассмотреть для дальнейшего с ним сотрудничества.

На какие же торговые условия, предоставляемые брокерской компанией, следует обратить внимание? Это размер плеча, минимальный порог первоначального депозита, величина спреда. А также – какие комиссии и платежи нужно будет производить в обязательном порядке.

Не секрет, что брокерские компании, завоевавшие доверие большинства клиентов на данном рынке услуг, которые стали у них постоянными, являются проверенными и надежными.

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