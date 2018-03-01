В чём преимущества использования услуг склада ответственного хранения

mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 01:14

В чём преимущества использования услуг склада ответственного хранения

Транспортировка и хранение продукции являются неотъемлемыми составляющими цикла товародвижения от производителя к конечному потребителю. Организация этих мероприятий — трудоёмкая и весьма важная процедура. Нарушение технологического процесса транспортировки и хранения может повлечь за собой порчу продукции, что, в свою очередь, принесёт убыток производителю.

На сегодняшний день использование складских услуг специализированных компаний — экономически выгодное решение для компаний любой формы собственности. Такой сервис позволяет обеспечить полную сохранность продукции при минимальных финансовых затратах. Именно поэтому всё большее количество компаний отдаёт предпочтение этой услуге вместо организации собственных складских помещений.

Как это работает

Грамотная организация складского хозяйства — трудоёмкий процесс, требующий значительных финансовых вложений, а также постоянной работы над улучшением и осуществлением текущего контроля. Каждая товарная группа требует знания особенностей размещения продукции исходя из её характеристик, а также соблюдения правил товарного соседства и транспортировки, включая погрузку и разгрузку.

Только квалифицированные кадры могут обеспечить правильное складское хранение, благодаря которому будут сохранены все качества продукции.

Далеко не последнюю роль в организации складского хозяйства играет помещение и техническое оборудование. Так, стеллажная система хранения представляет собой конструкцию для размещения товаров, которая должна соответствовать определённым характеристикам для обеспечения полноценного процесса.

Организация каждого этапа — это трудоёмкий и дорогостоящий процесс, поэтому в некоторых случаях обустройство собственного склада является экономически невыгодным.

Именно в таких случаях лучше обратиться за помощью в специализированные компании, которые предоставляют полный спектр складских услуг. Такой подход позволяет делегировать часть обязанностей руководителя другим специалистам, для того чтобы предприниматель мог заняться более важными вопросами.

Механизм работы складского хозяйства включает в себя:

  • приёмку товара;
  • его сортировку, маркировку;
  • размещение;
  • заполнение соответствующей документации.

Предприниматель, который доверил столь ответственное задание квалифицированным кадрам, может быть полностью уверен в сохранности продукции.

Особенности заключения договора хранения

Контракт на предоставление услуг — это главный документ, который регламентирует права и обязанности заказчика и подрядчика. Именно в договоре прописываются все основные рабочие моменты.

Заключая сделку, очень важно детально изучить все пункты контракта во избежание недоразумений со второй стороной.

Основными моментами, которые отображаются в договоре, являются:

  • сроки и условия хранения;
  • особенности оплаты услуг и сумма вознаграждения;
  • штрафные санкции за невыполнение обязанностей.

Только после подписания этого документа товарно-материальные ценности могут быть приняты на ответственное хранение.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 01:14
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

    Читать статью
  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

    Читать статью
  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

    Читать статью
  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

    Читать статью
  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии