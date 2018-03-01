В чём преимущества использования услуг склада ответственного хранения

Транспортировка и хранение продукции являются неотъемлемыми составляющими цикла товародвижения от производителя к конечному потребителю. Организация этих мероприятий — трудоёмкая и весьма важная процедура. Нарушение технологического процесса транспортировки и хранения может повлечь за собой порчу продукции, что, в свою очередь, принесёт убыток производителю.

На сегодняшний день использование складских услуг специализированных компаний — экономически выгодное решение для компаний любой формы собственности. Такой сервис позволяет обеспечить полную сохранность продукции при минимальных финансовых затратах. Именно поэтому всё большее количество компаний отдаёт предпочтение этой услуге вместо организации собственных складских помещений.

Как это работает

Грамотная организация складского хозяйства — трудоёмкий процесс, требующий значительных финансовых вложений, а также постоянной работы над улучшением и осуществлением текущего контроля. Каждая товарная группа требует знания особенностей размещения продукции исходя из её характеристик, а также соблюдения правил товарного соседства и транспортировки, включая погрузку и разгрузку.

Только квалифицированные кадры могут обеспечить правильное складское хранение, благодаря которому будут сохранены все качества продукции.

Далеко не последнюю роль в организации складского хозяйства играет помещение и техническое оборудование. Так, стеллажная система хранения представляет собой конструкцию для размещения товаров, которая должна соответствовать определённым характеристикам для обеспечения полноценного процесса.

Организация каждого этапа — это трудоёмкий и дорогостоящий процесс, поэтому в некоторых случаях обустройство собственного склада является экономически невыгодным.

Именно в таких случаях лучше обратиться за помощью в специализированные компании, которые предоставляют полный спектр складских услуг. Такой подход позволяет делегировать часть обязанностей руководителя другим специалистам, для того чтобы предприниматель мог заняться более важными вопросами.

Механизм работы складского хозяйства включает в себя:

приёмку товара;

его сортировку, маркировку;

размещение;

заполнение соответствующей документации.

Предприниматель, который доверил столь ответственное задание квалифицированным кадрам, может быть полностью уверен в сохранности продукции.

Особенности заключения договора хранения

Контракт на предоставление услуг — это главный документ, который регламентирует права и обязанности заказчика и подрядчика. Именно в договоре прописываются все основные рабочие моменты.

Заключая сделку, очень важно детально изучить все пункты контракта во избежание недоразумений со второй стороной.

Основными моментами, которые отображаются в договоре, являются:

сроки и условия хранения;

особенности оплаты услуг и сумма вознаграждения;

штрафные санкции за невыполнение обязанностей.

Только после подписания этого документа товарно-материальные ценности могут быть приняты на ответственное хранение.