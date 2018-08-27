В Греции начали поиск инвесторов для реализации проекта казино в Элиннико

Часть греческого района Элиннико, на которой ранее располагался аэропорт, имеет все шансы превратиться в популярный курорт с шикарными отелями, яхт-клубами и игорными заведениями.

Столь обнадеживающая информация для игроков и путешественников всего мира была озвучена представителями комиссии Hellenic Gaming Commission, которая осуществляет выдачу разрешительной документации на открытие казино. В середине августа стартовала серия консультаций HGC, направленная на привлечение к проекту внимания инвесторов и подготовку к проведению торгов.

Игорная индустрия станет лишь частью курорта, строительство которого задумывается в Элиннико. Помимо казино, здесь будут располагаться элитные виллы, парки для отдыха гостей, аттракционы и бассейны. Кроме того, в районе планируется всестороннее развитие туристической инфраструктуры. Все, кто будут приезжать поиграть в местных казино, смогут проводить свободное время, гуляя по многочисленным магазинам и бутикам, посещая выставочные комплексы и ультрасовременные рестораны. На строительство объектов будет отведено 600 тысяч квадратных метров.

Проект развития района Элиннико принесет только пользу, в Греции умеют хорошо развивать гэмблинг. В страну хлынет поток туристов, большая часть которых с удовольствием будет играть в местных заведениях. Кроме того, на строительстве объектов будут задействованы 10 000 человек, а после открытия курорт поможет создать 75 тысяч рабочих мест. Не нужно забывать и от том, что в Афины хлынет многомиллионный поток гостей из других стран мира. Все это позитивно повлияет на экономическую сферу, которая в последние годы дышит на ладан и вынуждает граждан страны регулярно выходит на улицы с протестами.

Все подготовительные мероприятия, направленные на проведение консультаций и привлечение инвесторов, должны завершиться в первых числах октября. К этому времени планируется проведение тендера на строительство, определений компаний, которые будут возводить все намеченные туристические объекты.

Всего комиссия Hellenic Gaming Commission намеревается привлечь 8 млрд. долларов инвестиций. Этого будет вполне достаточно для строительства игорных заведений, отелей, яхт-клубов и прочих элементов будущей туристической инфраструктуры. Учитывая местоположение района, его близость к столице Греции, далеко идущие планы по развитию игорной индустрии с привлечением средств инвесторов никаких проблем возникнуть не должно.