В индийском штате Гуджарат покер признан азартной игрой

В штате Гуджарат (Индия) состоялось заседание Верхового суда, который постановил считать покер азартной игрой. Поскольку гэмблинг запрещен в штате на законодательном уровне, отныне покер находится на нелегальном положении.

Принятию решения предшествовало длительное обсуждение вопроса, в котором были задействованы опытные юристы и два профессиональных игрока в покер. Это первый случай в истории страны, когда к рассмотрению вопроса были привлечены эксперты, не являющиеся юристами или стороной, непосредственно вовлеченной в дело. Игроки показали в суде видео, которое должно было продемонстрировать, что покер – игра, требующая не столько везения, сколько наличия навыков и мастерства. Тем не менее, стороны не выработали единого решения, и в итоге покер был признан разновидностью гэмблинга.

В то же время различные бизнес-структуры заваливают Суд петициями с просьбой разрешить игру на территории их заведений на том основании, что в некоторых штатах Индии покер считается настольной игрой из так называемой категории “game of skill”, выигрыш в которой, в отличие от “game of chance”, больше зависит от мастерства игрока, нежели от удачи. По их мнению, покер не может рассматриваться как азартная игра и, следовательно, не подпадает под действие закона «Акт о запрете гэмблинга» (Prevention of Gambling Act).

Защитники легализации покера в Гуджарате аргументируют свои заявления тем, что в ряде штатов администрация разрешает игру в покер. Кроме того, существуют судебные решения, принятые в пользу любителей покера и организаторов покерных турниров на территории Индии.

Национальная Ассоциация покера также присоединилась к тем, кто считает, что покер не является разновидностью гэмблинга, а желающие должны получить разрешение на организацию турниров для любителей этой интеллектуальной игры.

Однако Верховный суд решил, что ходатайства поданы в виде уголовных исков, и отклонил петиции. Заявители были вынуждены отозвать их, чтобы переоформить в виде гражданских исков. Правительство штата по-прежнему придерживается мнения, что покер должен быть запрещен, так как, по мнению чиновников, он является азартной игрой и имеет потенциал, способный оказывать негативное влияние на жизни людей.