Варианты доставки в интернет-магазине домашнего текстиля

Интернет-магазинов появляется все больше и уже среди них начинается серьезная конкуренция. Кто-то завлекает обширным ассортиментом, кто-то скидками и акциями, ну а кто-то предлагает самые удобные и выгодные варианты доставки.

В этой статье рассмотрим именно их – условия доставки продукции от интернет-продавца к покупателю.

Любой из интернет-магазинов работает по следующей схеме: покупатель оформляет заказ через корзину или кнопку «Купить», указывая вариант доставки. Их может быть несколько. Отличаются выбором службы доставки и способом оплаты.

Бесплатную доставку можно получить лишь при определенных условиях. У большинства продавцов такое условие – сумма заказа. Также, бесплатная доставка может ограничиваться городом или областью. Если заказчик живет в городе, где находится основной склад интернет-магазина, у большинства продавцов бесплатная доставка возможна не зависимо от суммы заказа.

Доставка товара курьером со склада продавца по всей Украине осуществляется одной из многочисленных курьерских служб. Перечень их вы сможете прочитать на сайте продавца. Стоимость услуг и сроки доставки практически у всех одинаковые. На какую из них падет выбор зависит от ее места расположения, относительно места проживания покупателя. Отдельные службы доставки позаботились о том, чтобы в любом городе или селе именно их сервис стал самым удобным для каждого жителя.

Сроки доставки ограничиваются местонахождением склада. Так, основной офис интернет-магазина https://postel.kiev.ua находится в Киеве. При условии оформления заказа до 13-00, домашний текстиль по городу вам привезут в этот же день. В зависимости от удалённости района, возможна дополнительная оплата за срочность.

Заказ оплачивается предварительно или при получении товара. В последнем случае покупатель оплачивает доставку денег обратно продавцу. Так что это не самый выгодный вариант, зато безопасный. Подходит тем, кто боится вносить большие суммы, за еще не полученный товар или не доверят продавцу на 100%.

Один из удобных сервисов – доставка заказа курьером на дом. Ее чаще всего используют, когда в заказе несколько единиц. Человеку не нужно самому тащить домой объемную посылку, а, тем более, подымать ее на этаж. В случае с домашним текстилем, когда одно или несколько одеял уже имеют большой объем, такой сервис очень актуален. Если добавить в заказ подушку или пару комплектов белья, то такой заказ не только в руках не помещается, а еще и имеет немалый вес.