Варианты Заработка На Форекс, Или Как Получить Прибыль, Не Торгуя…

Не все догадываются о том, что валютный трейдинг не является единственной возможностью получать прибыль на Форекс. Существуют и другие варианты построения успешного предпринимательства в этой сфере, которые не требуют непосредственного участия в биржевой игре. Рассмотрим основные виды получения прибыли от деятельности, связанной с работой на валютном рынке.

Обучающий центр

Беспроигрышной стратегией построения собственного бизнеса, связанного с Форекс, является открытие школы трейдинга. Этот способ заработка идеально подходит бывшему трейдеру, который обладает практическим опытом проведения успешных сделок на бирже. Как правило, продолжительность обучения составляет несколько месяцев. Однако можно предоставлять клиентам возможность осваивать принципы работы на валютном рынке по ускоренной программе (за 2-3 недели).

Открытие обучающего центра потребует определенных стартовых инвестиций (ориентировочная минимальная сумма – 350 тысяч рублей). Бизнесмену для начала нужно будет арендовать небольшое помещение, обустроив в нем учебный класс. И вполне логично, что в центре обязательно должна быть компьютерная техника с соответствующей лицензионной программатурой. Обучение биржевой игре может приносить неплохую прибыль (в районе 30-50 тысяч рублей ежемесячно). Безусловно, постепенно свою деятельность можно будет расширить.

Продажа особых продуктов, улучшающих эффективность торговли

Разработка и продажа платных продуктов, призванных помочь трейдеру сделать процесс торговли на Форекс более эффективным и максимизировать свою прибыль, подходит бывшему участнику рынка с аналитическим складом ума и нестандартным подходом к работе. Подобный бизнес предполагает создание уникальных предложений, которые могли бы заинтересовать потенциальных покупателей (практикующих трейдеров, особенно новичков). Большим спросом могут пользоваться различные скрипты или, например, стратегии безубыточной торговли.

Стоит отметить, что для продажи собственных разработок желательно использовать персональный сайт в глобальной сети. Также стоит продвигать подобную продукцию на специализированных площадках, массово используемых трейдерами Форекс.

Создание специализированной литературы

Успешный трейдер, практикующий или уже закончивший свою деятельность, может поделиться бесценным опытом работы на Форекс в своих книгах. Разумеется, подобная затея потребует определенных инвестиций. Однако на начальном этапе литературу можно будет выпустить в небольшом тираже. Если книги действительно будут помогать трейдерам в работе на Форекс, то их популярность быстро возрастет, а это, в свою очередь, позволит автору получать от их продажи стабильный доход.

Личный блог, связанный с трейдингом

Ведение личного блога, на котором трейдер будет делиться опытом своей торговли и анализа рынка через различные платформы, включая Metatrader 4, описывать те или иные стратегии или, например, создавать аналитические статьи – способ, который в некотором роде напоминает предыдущий. Главным отличием, без сомнений, является то, что автор будет делится накопленным опытом в Интернете. Работа в глобальной сети позволит существенно уменьшить первоначальные вложения, однако полностью их избежать все равно не получится. При этом в будущем они окупятся в разы, если автор блога будет использовать различные способы монетизации интернет-ресурса.

К слову, в данной статье приведены лишь наиболее распространенные варианты заработка, связанные с валютной биржей, минуя трейдинг. На самом же деле их гораздо больше. Все зависит от энергии, смекалки и желания получать стабильную прибыль!