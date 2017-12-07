Вибропресс Рифей-Кондор-2

mavit
Автор: mavit Декабрь 7, 2017 01:02

Вибропресс Рифей-Кондор-2

Вибропресс Рифей-Кондор-2

Установка «Рифей-Кондор-2» представляет собой высокопроизводительный вибропресс, предназначенный для изготовления строительных материалов различных видов. Это улучшенная версия базовой модели, имеющей ряд улучшений и нововведений. Отличительные особенности вибропресса «Рифей-Кондор-2»:

  • Увеличенная производительность на 30%.
  • Продуманная конструкция, отличающаяся более компактными размерами.
  • Простота обслуживания и быстрый переход на новую продукцию за 20-30 минут.
  • Возможность оснащения дополнительными опциями.

Рифей-Кондор-2

Оборудование «Рифей-Кондор-2» предназначается для малого и среднего бизнеса. Установка не требует сложного обслуживания и больших расходов ЖКХ. Экономия и производительность являются главным требованиям для создания небольшого производства. Установка способна создавать около 1500 стеновых камней, либо 270 перегородочных блоков или 14 м2 за 8-часовую рабочую смену.

Сфера применения и выгода использования

Высокая производительность становится гарантией высокой прибыли при постоянной загрузке. Вибропресс «Рифей-Кондор-2» можно быстро подготовить к работе. Благодаря установке дополнительной оснастке он легко перенастраивается на выпуск новых строительных материалов. Чтобы организовать производство, потребуется помещение не более 20 м2, поэтому такой вариант будет выгоден индивидуальным предпринимателям и небольшим строительным фирмам.

Основная номенклатура товаров, производимых с помощью вибропресса «Рифей-Кондор-2», включает в себя:

  • Становые камни для внутреннего и наружного применения.
  • Тротуарная плитка и брусчатка.
  • Блоки для внутренних перегородок.
  • Камни с высокоми теплоизоляционными показателями.
  • Изделия из крепко бетонной смеси.

Все камни и другие изделия получаются методом вибпропрессования, когда бетонная смесь становится плотной и прочной. Продуманная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки, поэтому исключаются пустоты и трещины в структуре камня.

Данная модель «Рифей-Кондор-2» ориентирована на долгосрочное использования в бизнесе. Она проста в обслуживании и не требует дорогостоящего ремонта, потому что все комплектующие можно легко найти в продаже. При необходимости установить и запустить оборудование можно в небольшом помещении с минимальными требованиями. На это потребуется не более 1-2 дней.

Статья предоставленна сайтом v-press.ru

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mavit
Автор: mavit Декабрь 7, 2017 01:02
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