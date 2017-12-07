Вибропресс Рифей-Кондор-2

Установка «Рифей-Кондор-2» представляет собой высокопроизводительный вибропресс, предназначенный для изготовления строительных материалов различных видов. Это улучшенная версия базовой модели, имеющей ряд улучшений и нововведений. Отличительные особенности вибропресса «Рифей-Кондор-2»:

Увеличенная производительность на 30%.

Продуманная конструкция, отличающаяся более компактными размерами.

Простота обслуживания и быстрый переход на новую продукцию за 20-30 минут.

Возможность оснащения дополнительными опциями.

Оборудование «Рифей-Кондор-2» предназначается для малого и среднего бизнеса. Установка не требует сложного обслуживания и больших расходов ЖКХ. Экономия и производительность являются главным требованиям для создания небольшого производства. Установка способна создавать около 1500 стеновых камней, либо 270 перегородочных блоков или 14 м2 за 8-часовую рабочую смену.

Сфера применения и выгода использования

Высокая производительность становится гарантией высокой прибыли при постоянной загрузке. Вибропресс «Рифей-Кондор-2» можно быстро подготовить к работе. Благодаря установке дополнительной оснастке он легко перенастраивается на выпуск новых строительных материалов. Чтобы организовать производство, потребуется помещение не более 20 м2, поэтому такой вариант будет выгоден индивидуальным предпринимателям и небольшим строительным фирмам.

Основная номенклатура товаров, производимых с помощью вибропресса «Рифей-Кондор-2», включает в себя:

Становые камни для внутреннего и наружного применения.

Тротуарная плитка и брусчатка.

Блоки для внутренних перегородок.

Камни с высокоми теплоизоляционными показателями.

Изделия из крепко бетонной смеси.

Все камни и другие изделия получаются методом вибпропрессования, когда бетонная смесь становится плотной и прочной. Продуманная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки, поэтому исключаются пустоты и трещины в структуре камня.

Данная модель «Рифей-Кондор-2» ориентирована на долгосрочное использования в бизнесе. Она проста в обслуживании и не требует дорогостоящего ремонта, потому что все комплектующие можно легко найти в продаже. При необходимости установить и запустить оборудование можно в небольшом помещении с минимальными требованиями. На это потребуется не более 1-2 дней.

Статья предоставленна сайтом v-press.ru