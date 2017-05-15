Виды деревообрабатывающего оборудования

mavit
Автор: mavit Май 15, 2017 03:06

Виды деревообрабатывающего оборудования

Добыча древесины ведётся в очень больших объёмах, потребности населения в изделиях из этого материала были всегда велики. Ведь дерево прекрасно обрабатывается и достаточно прочное, чтобы использовать его в повседневном быту, строительстве. Для изготовления изделий используют деревообрабатывающее оборудование, которое бывает различных видов. Такое разнообразие станков и инструментов объясняется тем, что каждый из них выполняет собственную функцию. Но бывают и многоцелевые устройства, выполняющие несколько задач сразу. В последние годы, технология производства такого оборудования достигла очень высокого уровня. Современные приспособления обрабатывают материал практически без отходов. Приведём пример некоторых видов деревообрабатывающего оборудования.

Пилорамы
Пилорама — это станок, предназначенный для распила ствола дерева на доски и брусья различного размера. Этот вид оборудования представлен следующими модификациями:
Ленточная пилорама. Благодаря своему несложному устройству и минимуму отходов при переработке древесины, эта модель пользуется большим спросом и популярностью. Получила своё название за то, что в ней используются пилы ленточного типа.
Рамная пилорама. Этот агрегат более серьёзный, чем описанный выше. Используется в основном на производствах. Имеет громоздкую, основательную станину, которую устанавливают на сделанный под неё фундамент. Имеет такое название из-за рамки, в которую ставится набор из нескольких пил. С их помощью, ствол распускается сразу на несколько досок или других требуемых изделий.
Дисковая пилорама. В ней используется пила дискообразной формы, отсюда и название.

Деревообрабатывающие станки
Окорочный станок. Применяется для ошкуривания бревна от коры, а также от грязи, которая может нанести вред оборудованию при дальнейшей переработке.
Кромкообрезной. С его помощью обрезается с досок необработанная кромка. Наибольшую популярность, этот станок завоевал на производстве мебели.
Фрезеровочный станок. Дают возможность для оцилиндровки брёвен.
Эти и другие виды оборудования, возможно соединить в технологическую цепочку, проходя по которой, материал будет последовательно подвергаться требуемой обработке.

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mavit
Автор: mavit Май 15, 2017 03:06
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