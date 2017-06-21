Виды и характеристики профильного листа

mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2017 03:48

Виды и характеристики профильного листа

Сегодня для выполнения различных строительных работ активно применяют профильные листы. Существуют разные марки профильных листов, которые применяют для разных целей, но все они отличаются такими свойствами, а легкость, прочность и доступность. Профлисты пользуется большой популярностью, благодаря своей доступности. Такой стройматериал можно приобрести по очень привлекательным ценам. Однако, цена никак не виляет на его качественные характеристики. Из такого прочного и устойчивого материала строят ворота для гаражных помещений, заборы, перегородки, крышу и т.д. Профильный лист для забора должен быть квадратного или прямоугольного сечения. Такой материал очень прост в монтаже, устойчив различным механическим воздействиям, а также позволяет создать красивый и эстетичный забор.
Такой прочный и современный материал, а профлист применяют еще и для возведения всевозможных ограждений, кровли, а также для облицовки стен. Строительному миру известны три основные виды такого материала. Профлист бывает стеновым, несущим и кровельным. Стеновой вид предназначен для наружной и внутренней отдели стен. Такой вид также активно применяют для строительства самых разных оград. Несущий профлист предназначен для возведения несущих конструкций. Его часто используют для возведения перегородок. Ну а кровельные листы применяются для создания прочной и надежной кровли.
Профильный лист имеет свои существенные преимущества, благодаря чему и нашел такое большое применение. Такой материал отличается легкостью, поэтому он очень прост в монтаже и в эксплуатации. Несмотря на свою легкость, профлист имеет высокий уровень прочности и долговечности. Этот стройматериал классифицируется по области применения, по форме и высоте гофры, по ширине профиля и т.д. Отметим, что буквально все виды профильных листов имеют отличную коррозийную стойкость. Наименьшую коррозийной стойкостью обладают стальные профильные листы. Самыми дорогими и качественными видами являются профильные листы из таких материалов, как медь, хромированная сталь и алюминия.

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mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2017 03:48
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