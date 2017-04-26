Виды и особенности контейнеров для мусора

На период проведения строительных работ на объекте накапливаются горы мусора и отработанных стройматериалов. Чтобы от них избавиться многие владельцы прибегают к услугам компаний по вывозу мусора. В зависимости от количества непригодных материалов, определяется резервуар, в котором он будет транспортироваться к месту утилизации.Однако вывоз мусора относится не только к строительным работам. С помощью контейнеров различной ёмкости могут вывозиться остатки деревьев и бытовые отходы в большом количестве. Перед тем как обратиться в компанию, которая занимается доставкой различного рода мусора к месту утилизации, нужно уточнить следующие моменты:

Предполагаемый объем работы;

Месторасположение обслуживаемого объекта;

Условия, в которых будет выполняться удаление отходов. Например, узкая дорога возле объекта или ограниченное пространство для манёвров.

Характеристики контейнеров, их типы

Для вывоза отходов компании орудуют стандартным набором контейнеров:

8 м3. Этот тип также называют лодочкой из-за его внешнего вида. Он может вмещать в себе до 5 тонн отработанного материала. Чаще всего такой бункер располагается на промышленных предприятиях, например, завод по переработке бумаги. Такой контейнер для вывоза мусора пользуется широким спросом среди хозяев загородных домов.

0.8 м3. Это бак малой ёмкости. Он предназначен для сбора твёрдых бытовых отходов. Он представлен в виде пластиковой ёмкости.

Резервуар ёмкостью 1.1 м3. Этот тип используется для мелких остатков стройматериалов. Его ёмкость составляет 1100 литров. Он изготовлен из прочного метала, что позволяет его использовать и в качестве промышленного контейнера для отработанных стройматериалов.

Бункер объёмом 20м3. Данная тара для мусора предназначена для обслуживания промышленных заводов. Однако никто не запрещает применить её для вывоза неиспользуемого материала с загородного участка. Такой резервуар вмещает в себя около 15 тонн отработанного материала.

Бункер объёмом 27м3. Это один из самых объёмных бункеров. Он рассчитан для выполнения самых различных задач. Им активно орудуют как и хозяева частных домов, так и владельцы крупных заводов и компаний. Для обслуживания такого гиганта нужна специальная техника.

Важно помнить, что обычно для уборки остатков строительной площади заказывают тары, объемом не более 8 м3. Однако если возникла потребность в большем резервуаре, то этот момент можно легко уладить, предварительно обратившись к менеджерам компании.