Виды и особенности контейнеров для мусора

mavit
Автор: mavit Апрель 26, 2017 04:45

Виды и особенности контейнеров для мусора

На период проведения строительных работ на объекте накапливаются горы мусора и отработанных стройматериалов. Чтобы от них избавиться многие владельцы прибегают к услугам компаний по вывозу мусора. В зависимости от количества непригодных материалов, определяется резервуар, в котором он будет транспортироваться к месту утилизации.Однако вывоз мусора относится не только к строительным работам. С помощью контейнеров различной ёмкости могут вывозиться остатки деревьев и бытовые отходы в большом количестве. Перед тем как обратиться в компанию, которая занимается доставкой различного рода мусора к месту утилизации, нужно уточнить следующие моменты:

  • Предполагаемый объем работы;
  • Месторасположение обслуживаемого объекта;
  • Условия, в которых будет выполняться удаление отходов. Например, узкая дорога возле объекта или ограниченное пространство для манёвров.

Характеристики контейнеров, их типы

Для вывоза отходов компании орудуют стандартным набором контейнеров:

  • 8 м3. Этот тип также называют лодочкой из-за его внешнего вида. Он может вмещать в себе до 5 тонн отработанного материала. Чаще всего такой бункер располагается на промышленных предприятиях, например, завод по переработке бумаги. Такой контейнер для вывоза мусора пользуется широким спросом среди хозяев загородных домов.
  • 0.8 м3. Это бак малой ёмкости. Он предназначен для сбора твёрдых бытовых отходов. Он представлен в виде пластиковой ёмкости.
  • Резервуар ёмкостью 1.1 м3. Этот тип используется для мелких остатков стройматериалов. Его ёмкость составляет 1100 литров. Он изготовлен из прочного метала, что позволяет его использовать и в качестве промышленного контейнера для отработанных стройматериалов.
  • Бункер объёмом 20м3. Данная тара для мусора предназначена для обслуживания промышленных заводов. Однако никто не запрещает применить её для вывоза неиспользуемого материала с загородного участка. Такой резервуар вмещает в себя около 15 тонн отработанного материала.
  • Бункер объёмом 27м3. Это один из самых объёмных бункеров. Он рассчитан для выполнения самых различных задач. Им активно орудуют как и хозяева частных домов, так и владельцы крупных заводов и компаний. Для обслуживания такого гиганта нужна специальная техника.

Важно помнить, что обычно для уборки остатков строительной площади заказывают тары, объемом не более 8 м3. Однако если возникла потребность в большем резервуаре, то этот момент можно легко уладить, предварительно обратившись к менеджерам компании.

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mavit
Автор: mavit Апрель 26, 2017 04:45
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