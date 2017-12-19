Виды коммерческой недвижимости

Вся недвижимость делится на две категории. Они бывает коммерческая и жилая. Перейдя по ссылке «http://ssthm.ru/surgut/commerce/» можно получить информацию о коммерческой недвижимости в Сургуте в новостройках от застройщика. Первый вид – это объекты, который чаще всего приносят доход владельцу.

Ее отличают по таким категориям:

Торговая.

Офисная.

Складская.

Торговый вид понадобится для розничных и мелкооптовых продаж, предоставления услуг. В это сегменте находятся торговые центры, палатки и павильоны, магазины, киоски. Несмотря на отсутствие единой классификации торговых объектов, в мировой практике применяют европейскую классификацию.

В торговом центре микрорайона пролают товары повседневного спроса: продукты, лекарства. Здесь же можно найти отделы по предоставлению услуг. Воспользоваться можно химчисткой, фотопечатью, салоном красоты. Чаще всего площадь территории составляет до 3 тыс. кв. м. Торговый центр расположен вдали от магистрали, а среди посетителей больше всего жителей этого района.

Торговый комплекс района отличается большей площадью до 10 тыс. кв. м. Здесь большой выбор магазинов и точек по оказанию услуг.

Окружной строят возле магистрали. На площади до 20 тыс. кв. м. находится сразу несколько якорный арендаторов. В одном месте соединяются универмаг, детский магазин, супермаркет. Здесь огромный выбор товар различной ценовой категории.

Региональное отделение отличается огромной площадью до 50 тыс. кв. м. Здесь не только посещают магазины, получают услуги, но и пользуются приятными условиями в развлекательных залах.

Коммерческие помещения размещаются в специальном отдельно стоящем здании, в жилом, смешанном объекте, в подвале и на чердаке. Это может быть гостиничный бизнес в виде гостиницы или мотеля, ресторан, кафе, промышленная зона, яхта.

Компания ССТ предлагает самые востребованные коммерческие помещения. Офисная недвижимость расположена в торговых и деловых зданиях, поэтому подходит для выполнения управленческих и представительских функций. В зависимости от места расположения и транспортной доступности можно подобрать идеальный вариант недвижимости.

Для хранения крупного товара и изделий подойдет складская недвижимость. На сайте http://ssthm.ru/surgut/ можно подобрать помещение с грузовой площадкой, подъездными путями различного типа.