Орденами сегодня называют награды государственного значения, которыми награждают людей за особые какие-то заслуги и героические проявления. Ордена были и остаются во многих современных странах высшей наградой.

Все ордена состоят из набора различных элементов и разных деталей. Государство может предопределять и требования по ношению орденов. Для коллекционеров и любителей сегодня доступна продажа орденов, и «Флагман» вам в этом всегда готов помочь.

В истории человечества, ордена, как награда, появились еще в Древнем Риме. Тогда ордена называли фалерами, ими награждались наиболее удачливые и отважные воины Римской Империи, проявившие себя в боях. Современные ордена пришли к нам из Средних веков. Однако в то время эта была не награда, а обозначение групп, которые имели общие идеи и устремления. Всем хорошо известны такие объединения, как Орден тамплиеров или тевтонцев, орден Алькантара или Калатрава. Это время относится к Крестовым походам.

Виды орденов

Ордена, которые мы видим сегодня, относятся к традиционным орденам. Породила их когда-то монархия. Тем самым, в монархическом государстве выделялась элита общества, закреплялось неравенство и между ее гражданами. Иерархия орденоносцев имело свои ступени. Подобные системы можно и поныне видеть в некоторых европейских странах. Классические ордена в таких государствах имеют глубокие традиционные корни, которые зародились в Средневековье. И если раньше в такие организации (ордена) могли вступать только потомственные рыцари, то сегодня у этого правила есть обходы.

Есть ордена и неоклассические. Для вступления в подобные организации можно без всякого ценза. При этом в неоклассике церемонии вступления точно такие же, как у классических орденов.

Орденские награды в бывшем СССР стали появляться сразу после революционного переворота, с приходом новой власти. Монархические ордена были вычеркнуты из обихода и прежние звания отменены. Первым Советским орденом стала награда орден Красного Знамени. Случилось это в восемнадцатом году прошлого века.

Когда началась война в 41 году, в Советском государстве были введены новые награды в виде орденов. Орденами награждались солдаты и офицеры за проявленный героизм и отвагу. Награждались орденами и военные части. В мирное время государство ввело новые виды орденов за трудовые подвиги.