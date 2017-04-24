Виды сетевого оборудования

Для нормальной и бесперебойной работы компьютерной сети обязательно требуется специальное сетевое оборудование, которое обычно представлено такими устройствами, как коммутатор, маршрутизатор, патч-панель и подобное им оборудование. Все сетевое оборудование обычно разделяется на активное и пассивное. В основе такого деления лежит использование сетевого оборудования. Кстати, перейдя по ссылке ru-mi.com/cetevoy-kabel-xiaomi-1gbit-3-metra можно приобрести сетевой кабель Xiaomi Mi Gigabit 3 метра. Этот кабель, соответственно, так же, как и коммутатор, и даже маршрутизатор являются обычно активным и необходимым оборудованием для сети. Пассивное же оборудование характеризуется тем, что в нем никаких особенностей. Чаще всего, к такому типу оборудования для сети относят различные шкафы и сюда же можно отнести стойки. В сети обязательно выделяются основные и важнейшие компоненты. Это, прежде всего, рабочие станции. Они помогают реализовывать основные сетевые задачи, а также еще и серверы, обязательно кабели и остальное оборудование. Серверы включают в себя программные, даже аппаратные обязательные системы, которые помогают управлять ресурсами в сети, которые находятся в общем доступе. В этот сервер может входить любой компьютер, который оказывается подключенным к сети и на котором находится что-то. Например, какие-то ресурсы, которые будут использоваться любыми другими устройствами из этой локальной сети. Если это уже аппаратная часть, то уже здесь обычно уже используются мощная компьютерная техника.

Сеть может возникнуть или ее можно создать с любым кабельным типом. Существуют следующие разновидности: витая пара, когда кабель обычно представлен в виде небольших скрученных проводков, коаксиальный и оптоволоконный кабели. Лучше если витой провод будет экранированным, тогда его устойчивость будет намного выше. Используется витая кабельная сеть в учреждениях ,которые еще не обладают большим спросом и поэтому их площадь довольно мала. А вот коаксиальный кабель обычно всегда окружен слоем диэлектрика. Оптоволоконный кабель является новым и современным изобретением, поэтому его пока начинают постепенно внедрят в сети. Характеризуется хорошей устойчивостью к любым внешним сигналам и помогает быстро и без ошибок передавать любые данные.

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