Виды смесителей для раковины

Помещение ванной, сантехнические приборы, находящиеся в ней, не уступают по важности и необходимости ни гостиной, ни какой-нибудь другой комнате с ее обстановкой. Это касается всех устройств. Не являются исключением и смесители для раковины, которыми каждый из нас пользуется по несколько раз на день. Интернет-магазин Shower5.ru предлагает пользователю широкий выбор сантехники от известных европейских и отечественных производителей, по самой выгодной цене.

Конструктивные отличия различных моделей

Разнообразие изделий, с которым покупатель может столкнуться при выборе смесителя для раковины, может вызвать растерянность, поэтому, прежде всего, нужно сформулировать требования, предъявляемые сантехническому прибору. Основные из них:

прочность конструкции, ее способность выдержать внутренние и внешние факторы (воздействие воды, интенсивность применения);

надежность эксплуатации, позволяющая на протяжении длительного времени пользоваться устройством без ремонта или обращения в сервисные центры;

эстетичный внешний вид, обеспечивающий соответствие изделия общему интерьеру санузла.

Перечисленные качества являются приоритетными. Достигаются они разными способами, среди которых следует отметить внутреннее устройство и материал изготовления.

Постепенное вытеснение механизмов с резиновыми прокладками современными керамическими кран-буксами и сменными картриджами значительно позволило увеличить рабочий ресурс. Положительно влияют на прочность изделий используемые при изготовлении материалы. Известные производители применяют в своих моделях:

высококачественную латунь, с гальваническим защитным покрытием;

нержавеющую сталь, стойкую к появлению коррозии;

цинк, нейтральный к воздействию водной среды.

Однако технические характеристики не обеспечивают в полной мере практичность устройства, а также комфортность его использования.

Функциональные возможности

Важным аспектом при подборе нужного прибора является доступность различных опций, делающих его универсальным. Среди дополнительных функций можно рассматривать следующие варианты:

применение аэраторов;

наличие душевой лейки;

выдвижной излив.

Отдельной строкой идут конструкции, оборудованные термостатом, позволяющим программировать температуру подаваемой воды, а также бесконтактные модели, приводимые в действие за счет действия сенсоров или инфракрасных датчиков.

Подобные технологии обеспечивают экономию потребляемого ресурса (воды, электроэнергии), создают удобство пользования, делают ванную комнату полноценной зоной комфорта.

Интернет-магазин – решение проблемы выбора

Как сочетать в одном изделии эстетичность, функциональность, надежность, доступность? Как обобщить полученную информацию и принять решение в пользу какой-либо модели?

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