Виды займов

Займы классифицируются по периоду пользования на такие:

•До востребования;

•Срочные.

Срочные можно подразделить на:

•Долгосрочные кредиты. Обычно выдаются на период от 3 лет;

•Среднесрочные займы, выдаются от 1 — 3 лет;

•Краткосрочные займы выдаются на период до 1 года.

Микрофинансовые организации, осуществляют выдачу займов лишь, на короткий срок. Заёмщикам перечисляются займы на пластиковые карты любого банка или личные счета. Из кассы банка заёмщик может получить денежную сумму наличными деньгами или электронными.

На карту

Сегодня большинство граждан РФ имеют карты банков, поэтому они стараются оформлять займы на них.

По обеспечению

Кредит получают под залог дома, машины, ценных предметов, или под поручительство иного лица. Этот вид кредита представляет для банка возможность получить заёмные средства от заёмщика в полном объёме. МФО не требует от заёмщиков обеспечение.

Онлайн

Этот вид кредита оформляется в интернете, без обязательного посещения офиса кредитной организации. Сегодня можно подписывать договор по кредиту, а также получать денежные средства на пластиковую карту через онлайн систему.

Займ для предприятий

Сегодня существует очень много вариантов выдачи займов различным организациям. Зачастую кредитные средства юридические лица получают из кассы банковского учреждения.

Для каждого предприятия индивидуально прописываются все условия по кредиту, а также его возврата.

Займы через Контакт оформляется достаточно легко на сайте МФО. Из 10 заявок одобрение получает 9 штук. При оформлении необходимо сделать скан паспорта и выбрать Контакт.

При оформлении кредита к заёмщикам предъявляются следующие требования:

•Российское гражданство;

•Иметь постоянную прописку и проживать в регионе, где предоставляется займ;

•Возраст должен быть с 18 лет.

Кредиторы требуют от заёмщиков постоянного источника дохода, но без его подтверждения.

Процент по микрозаймам начисляется каждый день. Он может колебаться от 0,5 до 2,5% . Нулевые займы выдаются новым заёмщикам или постоянным, которые вовремя отдали кредитные средства. Сумма займа зависит от хорошей кредитной истории и количества выданных кредитов.