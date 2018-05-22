ВУС изоляция труб: достоинства

Для защиты стальных трубопроводов в последние годы стали применять прогрессивную изоляцию ВУС, которая представляет собой несколько изоляционных слоев. Главной целью усиленной изоляции является предотвращение и защита труб от проявлений коррозионного вида.

К этим видам относятся коррозия от почвы и коррозия от блуждающих токов. Последние исследования в этой области, смогли обнаружить самый эффективный набор характерных для изоляции элементов, защищающий стальную трубу. К этим элементам относится экструдированный полиэтилен. Перейдя по ссылке http://metall-ural.ru/store/38343/izoljacija-trub-vus/ можно получить информацию о ВУС изоляции труб.

Изоляционное покрытие стальной трубы с применением экструдированного полиэтилена на данный момент стало самым оптимальным. Эту защиту применяют при прокладке канализационных сетей и водопровода. Кроме этого, все виды магистрального газопровода, давление в которых не должно превышать пяти мега-паскаль. Различные трубопроводы подземного залегания также нуждаются в изоляционных способах ВУС и газоводы на комплексах газораспределения, нагрузка которых не превышает двух с половиной мега-паскаль. Используется изоляция ВУС и при прокладках нефтепроводов.

Изоляция ВУС может применяться там, где температура может колебаться от восьмидесяти градусов плюс, до минус сорока. Любые агрессивные среды не страшны этому виду изоляции. Сегодня, стальные трубы с защитной изоляцией ВУС повсеместно прокладывают в населенных пунктах, заменяют ими старые ненадежные трубопроводы и инженерные сети.

Одним из самых главных достоинств усиленной изоляции для стальных труб ВУС является их надежность и долговечность. Стальные трубопроводы с такой защитой не требует регулярного обслуживания. Если четко и грамотно осуществлять монтаж данных труб с такой защитой, можно полностью исключить вероятность аварий. Данная изоляция на стальных трубах трубопроводах гарантирует повышенную сопротивляемость к различным механическим повреждениям, к малому уровню проницаемости влаги, к отличной адгезии изоляции и к поверхностям труб.