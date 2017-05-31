Выбор электрических полотенцесушителей
Существенный недостаток водяных полотенцесушителей – полная зависимость от централизованной подачи горячей воды. Поддерживать оптимальные условия помогут электрические полотенцесушители для ванной.
Завод «Терминус» – один из ведущих производителей приборов для сушки вещей и поддержания комфортных условий в санузлах.
Выбор электрических полотенцесушителей по материалу изготовления и форме
Производители предлагают приборы, изготовленные из разных металлов:
- модели из обычной стали – самые дешевые и недолговечные, наружная поверхность покрывается эмалью, которая служит недолго, и труба быстро поддается коррозии;
- образцы из цветных металлов таких, как медь, алюминий, и сплавов (латунь) также обладают небольшим сроком службы;
- самые надежные полотенцесушители изготовлены из нержавеющей стали, хромированное внешнее покрытие обеспечивает устройству дополнительную защиту от коррозии и современный вид.
Форма и размер приборов оказывает одно из решающих значений при выборе продукции. Предложения производителя отличаются разнообразием. Покупатель имеет возможность выбора из нескольких десятков вариантов:
- модели, повторяющие форму змеевика – Ш-образные, М-образные;
- П-образный полотенцесушитель – самый сдеражанный по форме, занимает мало места, также повторяет очертания змеевика;
- повортные модели – F-образные и Ш-образные снабжены шарнирами, при помощи которых обогреватель можно поворачивать в нужную сторону;
- приборы в форме лесенки – одна из многочисленных модификаций по размеру, количеству перекладин и расстоянию между ними, выполненных из труб круглого сечения и в виде плоского ребра;
- напольные обогреватели удобны тем, что их можно хранить в другом месте в выключенном состоянии;
- модель с полкой, на которой хорошо держать банные принадлежности, при необходимости подогревать вещи.
Конструктивные решения полотенцесушителей
Нагревательный элемент, устанавливаемый в устройстве, может быть разным. Применяется три типа нагрева:
- сухой или кабельный;
- мокрый – заполнение минеральным маслом или антифризом;
- комбинированный.
Каждый вид имеет свои преимущества и слабые стороны. Модели, снабженные двужильным кабелем самые экономичные в работе и недорогие по цене. Они вполне справляются со своей обязанностью просушивать полотенца. К тому же устройства могут располагаться не только вертикально, но и горизонтально.
Масляные приборы обладают большей мощностью и, соответственно, больше потребляют электроэнергии. Их хорошо использовать при необходимости обогревать помещение. Положить горизонтально такие образцы уже нельзя.
Комбинированные – самые дорогостоящие. Объединяют возможности водяных и электрических приборов.
Стоит обратить внимание на наличие у модели терморегулятора. Приспособление дает возможность устанавливать нужную температуру нагрева.
Преимущества электрических полотенцесушителей
Устройство может использоваться, как в ванной комнате, так и в другом помещении дома. Нередко обогреватели устанавливают на кухне. В прихожей удобен вариант с полкой для сушки обуви или перчаток. Настенные конструкции позволяют не занимать много места.
Возможность использования при отключении горячей воды вместо водяного аналога – главное достоинство оборудования. В загородном доме вполне можно обойтись без монтажа водяного полотенцесушителя, эксплуатировать электроприбор постоянно. Удобно устанавливать оборудование на даче, в бане. Во влажных помещениях необходимо устанавливать влагозащитную розетку.
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