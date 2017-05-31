Существенный недостаток водяных полотенцесушителей – полная зависимость от централизованной подачи горячей воды. Поддерживать оптимальные условия помогут электрические полотенцесушители для ванной.

Завод «Терминус» – один из ведущих производителей приборов для сушки вещей и поддержания комфортных условий в санузлах.

Выбор электрических полотенцесушителей по материалу изготовления и форме

Производители предлагают приборы, изготовленные из разных металлов:

модели из обычной стали – самые дешевые и недолговечные, наружная поверхность покрывается эмалью, которая служит недолго, и труба быстро поддается коррозии;

образцы из цветных металлов таких, как медь, алюминий, и сплавов (латунь) также обладают небольшим сроком службы;

самые надежные полотенцесушители изготовлены из нержавеющей стали, хромированное внешнее покрытие обеспечивает устройству дополнительную защиту от коррозии и современный вид.

Форма и размер приборов оказывает одно из решающих значений при выборе продукции. Предложения производителя отличаются разнообразием. Покупатель имеет возможность выбора из нескольких десятков вариантов:

модели, повторяющие форму змеевика – Ш-образные, М-образные;

П-образный полотенцесушитель – самый сдеражанный по форме, занимает мало места, также повторяет очертания змеевика;

повортные модели – F-образные и Ш-образные снабжены шарнирами, при помощи которых обогреватель можно поворачивать в нужную сторону;

приборы в форме лесенки – одна из многочисленных модификаций по размеру, количеству перекладин и расстоянию между ними, выполненных из труб круглого сечения и в виде плоского ребра;

напольные обогреватели удобны тем, что их можно хранить в другом месте в выключенном состоянии;

модель с полкой, на которой хорошо держать банные принадлежности, при необходимости подогревать вещи.

Конструктивные решения полотенцесушителей

Нагревательный элемент, устанавливаемый в устройстве, может быть разным. Применяется три типа нагрева:

сухой или кабельный;

мокрый – заполнение минеральным маслом или антифризом;

комбинированный.

Каждый вид имеет свои преимущества и слабые стороны. Модели, снабженные двужильным кабелем самые экономичные в работе и недорогие по цене. Они вполне справляются со своей обязанностью просушивать полотенца. К тому же устройства могут располагаться не только вертикально, но и горизонтально.

Масляные приборы обладают большей мощностью и, соответственно, больше потребляют электроэнергии. Их хорошо использовать при необходимости обогревать помещение. Положить горизонтально такие образцы уже нельзя.

Комбинированные – самые дорогостоящие. Объединяют возможности водяных и электрических приборов.

Стоит обратить внимание на наличие у модели терморегулятора. Приспособление дает возможность устанавливать нужную температуру нагрева.

Преимущества электрических полотенцесушителей

Устройство может использоваться, как в ванной комнате, так и в другом помещении дома. Нередко обогреватели устанавливают на кухне. В прихожей удобен вариант с полкой для сушки обуви или перчаток. Настенные конструкции позволяют не занимать много места.

Возможность использования при отключении горячей воды вместо водяного аналога – главное достоинство оборудования. В загородном доме вполне можно обойтись без монтажа водяного полотенцесушителя, эксплуатировать электроприбор постоянно. Удобно устанавливать оборудование на даче, в бане. Во влажных помещениях необходимо устанавливать влагозащитную розетку.