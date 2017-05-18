Взаимозависимость валют на рынке Форекс

В данной статье мы приоткроем для вас завесу над тайной, о которой зачастую не догадываются даже опытные форекс-трейдеры. Знали ли вы, что в валютной паре денежные единицы зависят не только друг от друга, но еще и от третьей стороны, которая не участвует в сделке напрямую? Именно этой зависимостью можно объяснить движение американского доллара в разных направлениях сразу в нескольких валютных парах и отсутствие понятия хеджирования как такового на валютном рынке.Хеджирование позиций можно применять самостоятельно, воспользовавшись вспомогательными инструментами биржевой торговли, но для этого придется иметь отчетливые представления о том, от чего зависит курс интересующей вас валютной пары. Актуален данный вопрос и в той ситуации, если на Форексе производилась глубокая коррекция и ваш лот ушел в убытки, а вы по-прежнему уверены в том, что он вернет свои позиции. В таком случае следует открывать сделку на торговой платформе metatrader 4 mac по «зависимому» инструменту и, возможно, вам удастся защитить собственный депозит, а быть может, даже и потенциальную прибыль.

Но вернемся к заветной тайне. Итак, вы наверняка уже знаете о наличии так называемых сырьевых государств, чья экономика очень сильно зависит от цен на энергоносители. К их числу можно отнести Канаду и, собственно, нашу Российскую Федерацию. Учитывая, что канадский доллар и российский рубль зависят от цен на «черное золото», их падение приводит к снижению курса валют данных государств. Обратная ситуация также прослеживается и при росте цен на нефть начинает процветать экономика.

К сырьевым валютам относится также и австралийский доллар, поскольку экономика данной страны «завязана» на экспорт газа, железной руды и иных полезных ископаемых. Новая Зеландия – еще одна сырьевая страна, которая на этот раз сильно зависит от цен на уголь, нефть, железную и медную руду.

В то же время, валютные пары, в составе которых находятся сырьевые валюты, гораздо легче прогнозировать, имея определенные представления в данной отрасли. И если в краткосрочной перспективе для них определяющим фактором являются макроэкономические показатели, то долгосрочный период определяет тренд.

Если же рассматривать более популярные EUR и GBP, то их стоимость определяется в первую очередь экономическими факторами, из-за чего и наблюдаются резкие скачки цен, излишняя волатильность и непредсказуемость. Принимая во внимание данную информацию, хотелось бы порекомендовать начинающим игроком на рынке форекс работать именно с валютными парами, в составе которых есть денежные единицы сырьевых стран. Они являются самыми предсказуемыми и поддаются достаточно простому и эффективному анализу. В то же время, профессиональные игроки и сами уже могли для себя открыть огромный потенциал в валютных парах, подверженных максимальной волатильности. Подобные качели становятся отличным подспорьем для разгона депозита в кратчайшие сроки, но для этого нужен многолетний практический опыт и профессиональное видение макроэкономической ситуации в государствах и регионах.