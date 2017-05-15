Зачем нужна строительная экспертиза и обследование зданий?

После завершения строительных или ремонтных работ, остается подписать акт приемки и оплатить услуги подрядчиков. Не стоит безгранично доверять рабочим и верить их гарантиям! Лучше обратиться к техническим экспертам и заказать независимую строительную экспертизу http://expert-as.ru/stroitelnaja_expertiza.html строительных работ в Агентстве Строительных Решений. Нередко в процессе эксплуатации объекта любого назначения (квартиры, частного дома, коммерческого здания) может случиться прорыв водопровода, замыкание электропровода и другие неприятности. После обследования на первый взгляд идеального объекта можно найти массу серьезных дефектов, которые подрядчики мастерски припрятали. С помощью профессиональных инструментов специалисты выявят все недочеты. Установят, соответствуют ли выполненные работы проектной и сметной документации, реальную стоимость за выполненные работы.

Исполнители обязаны исправить все ошибки за свой счет и за определенное время. В особо сложных ситуациях экспертные организации помогут составить иск и стать на защиту прав заказчика во время судебных разбирательств. Главное убедится, что компания имеет все необходимые лицензии и успешный опыт подобных работ. Заметив незначительное нарушение технологии в процессе строительства или ремонта, желательно сразу обратиться в экспертное агентство. Экономнее предупредить неприятные последствия, нежели требовать компенсацию ущерба после подписания акта приемки!

Часто обследование зданий необходимо проводить перед запланированными работами:

• перепланировкой либо пристройкой нового помещения, этажа;

• реконструкцией объекта;

• капитальными ремонтами;

• установкой нового промышленного оборудования;

Если пренебречь обследование зданий можно спровоцировать серьезные последствия, а также не получить разрешение в Межведомственной комиссии на введение объекта в эксплуатацию. С экспертным заключением будет ясно, насколько целесообразно проводить модернизацию объекта и ремонтно-монтажные работы. После исследования конструкций экспертная организация представляет заключение, на основе которого можно заняться разработкой проектной документации по усилению конструкций и решению других задач. Обследование зданий http://expert-as.ru/obsledovanie_zdanij.html проводится для определения фактического технического состояния. Экспертная оценка дает гарантию получить качественные работы либо компенсировать убытки и судебные издержки.