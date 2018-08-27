Заказать сталь европейских марок — выбор поставщика

Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров сталелитейной продукции. Но, тем не менее, сталь европейских марок набирает все большую популярность на внутреннем рынке черных и цветных металлов Российской Федерации. Связано это с тем, что сталелитейная промышленность Евросоюза выплавляет, металл лучшего качества, чем российская и при меньших энергетических затратах. Связано это с тем, что отечественная металлургическая отрасль производит свою продукцию, руководствуясь устаревшими еще советскими ГОСТами. Да и то, что российский металлопрокат в основном выпускается на морально и физически устаревшем оборудовании, которое осталось еще со времен Советского Союза также не добавляет ему баллов по качеству. Например, взять ту же сталь S355J2G3 — это улучшенный европейский аналог отечественной марки металла 17ГС. Данная марка низколегированной стали из Евросоюза благодаря своему высокому качеству сейчас широко применяется при возведении особо ответственных металлических конструкций при строительстве различных зданий и сооружений в тяжелом машиностроении и еще во многих отраслях промышленного производства Российской Федерации.

Как выбрать надежного поставщика европейской стали

В настоящее время на российском рынке изделий сталелитейной промышленности присутствует множество компаний готовых оказать свои услуги по поставке металла из стран Западной Европы за деньги покупателя. Это конечно положительный нюанс, так как спрос порождает предложение. А достаточно внушительное количество фирм-посредников которые готовы удовлетворить все более возрастающий спрос на метал производства стран Европейского Союза, порождает здоровую конкуренцию в этом бизнесе. Но грамотному заказчику не стоит забывать, что лучшее предложение на поставку металла из Европы будет у компании с многолетним опытом ведения такого рода бизнеса с наработанными логистическими схемами и безупречной репутацией среди своих клиентов. Исходя из всего этого, можно смело утверждать, что таким безупречным поставщиком стали европейского качества, безусловно, является компания «БазисСталь групп». Если нужно срочно приобрести партию металла из Европейского Союза, например пусть это будет нержавеющая сталь 1.4542, то лучше всего обратиться к ГК «БазисСталь» так как:

менеджеры компании найдут на металлургических заводах Евросоюза необходимую марку железа по приемлемой цене и в необходимом количестве;

доставка приобретенной партии металла, произойдет в кратчайшие сроки по тщательно отработанному опытными логистами маршруту;

компания страхует перевозимый груз от всевозможных форс-мажорных обстоятельств и сделает все возможное и невозможное, чтобы доставить товарную продукцию в целости и сохранности в строгом соответствии со сроками сроков указанных в договоре с заказчиком.

В общем если нужна сталь хорошего качества то компания «БазисСталь групп» выполнит организацию поставок металла из Европейского Союза в любых объемах и по приемлемой для покупателя цене.