Законная ликвидация ООО

Бизнес – долгосрочное и трудоемкое дело, в которое важно вкладывать все свободное время, силы и деньги. Это касается не только открытия бизнеса, но и его прекращения. Если принято решение ликвидировать ООО, то необходимо заранее ознакомиться с юридическими и финансовыми особенностями этого трудоемкого бизнес-процесса.

Российские предприниматели стали чаще сталкиваться с проблемами при ликвидации предприятия. Из-за трудной политической ситуации в стране, государство тщательнее взялось за «собирание налогов», вследствие чего усилился контроль над ликвидационными действиями. От этого собственники бизнеса столкнулись с повышением услуг по официальному закрытию ООО. Поэтому многие решаются на самостоятельный выход из этой ситуации.

Варианты ликвидации

Существует 3 основных способа закрыть предприятие.

Добровольная ликвидация. Это означает, что вы полностью прекращаете деятельность фирмы и исключаете ее из Единого государственного реестра юридических лиц. На данный момент это наиболее верный с точки зрения закона метод, который не повлечет за собой никаких последствий. Когда в ЕГРЮЛ появится соответствующая отметка, власти не смогут предъявить вам какие-либо требования, поскольку ваши обязательства перед ними будут уже прекращены.

Реорганизация. Другими словами, произойдет реорганизация предприятия путем присоединения. В этом случае вносятся соответствующие пометки в ЕГРЮЛ, а юридическое лицо снимается с учета в налоговых органах.

Альтернативная ликвидация. Эта схема не относится к прямому «уничтожению» организации. Здесь происходит замена руководящего состава (директора, учредителя, юридического лица), поэтому данный метод считается самым востребованным и популярным. Договор купли-продажи и назначение нового управляющего происходит очень быстро.

Главная опасность подобной процедуры является возможные правовые риски, такие как претензии со стороны властей и кредиторов, которые могут потянуть за собой всяческие проверки, или вовсе отмену регистрационных процессов.

Руководствуясь этими знаниями, у вас появится четкое представление об имеющихся приемах прекращения деятельности ООО. Это позволит выбрать наиболее подходящий и удобный способ для вас и вашего бизнеса.

Проверенный способ по ликвидации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ликвидацией ООО занимается компания «Уральский правовой консалтинг», которая уже на протяжении 15 лет успешно сотрудничает с юридическими лицами со всего Урала. Закрытие организации подразумевает под собой глубокий анализ деятельности компании для понимания возможных рисков. Специалисты помогут проанализировать и грамотно произвести все необходимые операции, взяв на себя полное сопровождение при ликвидационных действиях. За продолжительный срок успешного ведения деятельности юристы УПК выработали проверенные техники по законному «закрытию» фирм, учитывая все пожелания клиента и особенности самой фирмы.