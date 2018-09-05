10 фактов из жизни легендарного певца Иосифа Кобзона

Редакция «Алтайской правды» вспомнила самые интересные факты из жизни советского и российского эстрадного певца, музыкально-общественного деятеля, педагога и политика Иосифа Кобзона. Напомним, 30 августа 2018 года он скончался в возрасте 80 лет.

1. В 1946 году выступал перед Сталиным с песней Матвея Блантера «Летят перелетные птицы» в Кремлевском театре.

2. С 1980 года исполнитель девять раз выезжал с концертами в Афганистан, за что награжден пятью афганскими медалями и орденом Дружбы народов.

3. В 1980-х годах в ансамбле Иосифа Кобзона играл Петр Подгородецкий – клавишник «Машины времени». В автобиографии «Машина с евреями» Подгородецкий описывает Кобзона так: «Настоящая Глыба. Я работал у него клавишником пять лет и очень многому научился. Великий бизнесмен, организатор, политик и просто человек».

4. С 1984 года профессор Иосиф Кобзон преподает эстрадный вокал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Среди его выпускников — известная эстрадная певица Валерия.

5. С 1967 по 1970 годы был женат на знаменитой актрисе Людмиле Гурченко.

6. Самый длинный концерт Иосифа Кобзона начался в 19:00 и закончился в 07:40 на следующее утро. Это было прощальное выступление: певец торжественно покинул сцену.

7. В Донецке Иосифу Кобзону при жизни поставлен памятник, а на родине, в Часов Яре, в его честь названа улица и открыт музей.

8. Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны.

9. Кобзон — почетный гражданин 30-ти городов России и стран СНГ. Избран Почетным гражданином города Москвы — 24-м за последние 140 лет.

10. Именем Кобзона названа планета, зарегистрированная в международном каталоге планет под номером 3399.