12,5 млн рублей направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края

Около 12,5 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края. Средства будут перечислены на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств, подключение муниципальных библиотек к интернету, комплектование книжных фондов и т.д.
В частности, более миллиона рублей выделят на комплектование книжных фондов муниципальных и государственных библиотек. Средства получат 46 муниципалитетов и три краевые библиотеки. Более 4,5 млн рублей предназначено на подключение к интернету и оцифровку.
Впервые из федерального бюджета выделены средства на новое направление. Речь идет о техническом оснащении и содержании виртуальных концертных залов. По данному направлению направления 657 тысяч рублей получит Государственная филармония Алтайского края.
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Дмитрий
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
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Gang
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