12,5 млн рублей направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края

mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 05:46

12,5 млн рублей направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края

12,5 млн рублей направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края

Около 12,5 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края. Средства будут перечислены на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств, подключение муниципальных библиотек к интернету, комплектование книжных фондов и т.д.

В частности, более миллиона рублей выделят на комплектование книжных фондов муниципальных и государственных библиотек. Средства получат 46 муниципалитетов и три краевые библиотеки. Более 4,5 млн рублей предназначено на подключение к интернету и оцифровку.

Впервые из федерального бюджета выделены средства на новое направление. Речь идет о техническом оснащении и содержании виртуальных концертных залов. По данному направлению направления 657 тысяч рублей получит Государственная филармония Алтайского края.

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 05:46
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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