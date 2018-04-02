12,5 млн рублей направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края

Около 12,5 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов направят на поддержку отрасли культуры Алтайского края. Средства будут перечислены на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств, подключение муниципальных библиотек к интернету, комплектование книжных фондов и т.д.

В частности, более миллиона рублей выделят на комплектование книжных фондов муниципальных и государственных библиотек. Средства получат 46 муниципалитетов и три краевые библиотеки. Более 4,5 млн рублей предназначено на подключение к интернету и оцифровку.

Впервые из федерального бюджета выделены средства на новое направление. Речь идет о техническом оснащении и содержании виртуальных концертных залов. По данному направлению направления 657 тысяч рублей получит Государственная филармония Алтайского края.