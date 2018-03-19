14 марта отмечают славянский Новый год, или Овсень малый

mavit
Автор: mavit Март 19, 2018 17:45

14 марта отмечают славянский Новый год, или Овсень малый

14 марта отмечают славянский Новый год, или Овсень малый

Славянский Новый год, или Овсень малый, приходится на 14 марта. Дело в том, что по старому стилю сегодня не 14-е, а 1-е число. Именно в этот день наши предки в древности встречали Новый год.

В те времена этот праздник тоже был крупным, он знаменовал собой начало нового времени. С этого дня можно было приступать к новому циклу полевых работ. Это наиболее древнее из достоверно известных историкам празднований Нового года.

1 марта отмечали народными гуляньями, песнопениями и девичьими хороводами. Праздник называли еще – Овсень малый.

Овсень малый – кто это?

Кто такой или что такое этот Овсень – существует много версий объяснений. Одни говорят, что это название времени года. Осень раньше называли «Овсень», а «Овсень малый» – выходит, что-то вроде противоположности осени. Еще так называли бога – брата Коляды.

На Новый год по селам водили двух братьев. Один был богато и красиво одет – это будто бы Коляда, а другой, во всем рваном и старом, – Овсень. Войдя в дом, братьев прикрывали занавеской. А хозяин должен был выбрать одного из них. Если угадывал Коляду, считалось, что год будет урожайным, удачным и счастливым, а если Овсеня – ждет хозяина невезение и скудный урожай.

По одному из поверьев считалось, что Овсень приезжал всегда на огромном коне и привозил с собой Новый год. Встречать его нужно было кашей, которую варили ночью. Пока каша варилась, женщины шептали заклинанье на будущий урожай. Если блюдо удавалось, это значило, что Овсень доволен хозяевами и пошлет им удачу в Новом году.

В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее решили перенести Новый год с 1 марта на 1 сентября. Затем, в 1699 году указом Петра Великого праздник назначили на 1 января.

Фото: Славянский ведический портал.

 

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mavit
Автор: mavit Март 19, 2018 17:45
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